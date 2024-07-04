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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yanıt verdi

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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kayseri'deki olaylarla ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Başkan Yağmur, Vali Gökmen Çiçek ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a destek vererek, 'Kayseri'de istediğinizi başaramayacaksınız' dedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur; DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kayseri'de yaşanan olaylar ile ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt vererek, "Kayseri'de istediğinizi başaramayacaksınız" dedi.

Kayseri'de 30 Haziran Pazar günü yaşanan olayları meclis gündemine getirerek Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a söylemediği sözler üzerinden isnatlarda bulunan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur yanıt verdi. Vali Çiçek ve Müdür Aydın'a destek veren Başkan Yağmur; "Olay başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olan, doğacak birçok provokasyonun önüne geçen Kayseri Halkının güven duyduğu Valimiz Gökmen Çiçek ve Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'ın emeklerine şahidiz. Kayseri'de istediğinizi başaramayacaksınız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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