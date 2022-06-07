Ulaş Karasu: "Çiftçinin Bu Fiyatla Önümüzdeki Yıl Buğdayını Tarlaya Ekme Şansı Kalmamıştır" - Haberler

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı buğday fiyatıyla ilgili "Çiftçinin bu fiyatla önümüzdeki yıl buğdayını tarlasına ekme şansı kalmamıştır. Ne yazık ki dağ fare doğurmuş, Ukrayna'nın Rusya'nın Sırbistan'ın, Hindistan'ın çiftçisine para bulan AKP iktidarı, Türk çiftçisini yine yoksulluğa açlığa mahkum etmiştir" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP'nin "Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz" programı kapsamında Sivas'ta 4 gün saha çalışması yaptı. Karasu ve Şahin, çalışmalarının ardından CHP Sivas İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Akarsu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ÇİFTÇİNİN ÜRETİM YAPMA ŞANSI KALMAMIŞTIR"

Yıllardır ifade ettiğimiz gerçeği sahada bir kez daha görmüş olduk. Türkiye yönetilmiyor, Sivas yönetilmiyor. Sivas ve Türkiye AKP'nin yöneticilerinin, bürokratlarının oyuncağı olmuş durumda. Bir öncelik sıralaması yok, bir plan yok, bir program yok.

Sivas bir tarım ve hayvancılık şehri ve Sivas'ın en önemli gelir kaynaklarından birisi buğday. 2 gün önce buğday fiyatları açıklandı ve ekmeklik buğdaya açıklanan fiyat 6 bin 50 lira. Şu anki açıklanan fiyat, ekipman maliyetini koymadan işçilik maliyetini koymadan, finansman maliyetini eklemeden bir dönüm maliyetimiz 200 kilogram buğdaya denk geliyor. Şu anki açıklanan fiyat, ekipman ve finansman maliyeti olmadan sadece mazot ve gübreye yetiyor. Çiftçinin bu fiyatla önümüzdeki yıl buğdayını tarlasına ekme şansı kalmamıştır.

"ÇİFTÇİLERİMİZ BU FİYATLARIN ALTINDA EZİLMEKTEDİR"

Çiftçilerimiz bu fiyatların altında ezilmektedir. Ziraat odalarımız 10 TL civarında fiyatlar açıklıyorlardı. Ne yazık ki dağ fare doğurmuş, Ukrayna'nın, Rusya'nın, Sırbistan'ın, Hindistan'ın çiftçisine para bulan AKP iktidarı, Türk çiftçisini yine yoksulluğa açlığa mahküm etmiştir. Çiftçinin bu şekilde üretim yapma şansı kalmamıştır. Zaten desteklemeler doğru düzgün ödenmemektedir, gecikmeli ödenmektedir. Gerçek hak edene ödenmemektedir. Çiftçimiz hiç merak etmesin sandık en kısa sürede gelecek ve çiftçimiz yeniden tarlasına mutlu ve huzurlu şekilde gidecektir."

"SİVAS'TAKİ HEMŞEHRİLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

2020 yılında soru önergesi olarak verdiği köy okulları sorunun hala çözülemediğine dikkat çeken Karasu, şöyle devam etti:

"2020 yılında soru önergesi olarak sormuştum. Tabi ki bu bürokrat bakanlar, atanan bakanlar hiçbir konuyu ciddiye almadıkları için bizim soru önergelerimizi de geçiştiren cevaplar veriyorlar. Ben bu işi 2 yıldır takip ediyorum. 2020 yılı temmuz ayında Milli Eğitim Bakanı'na soruyorum. Dün milletvekillerimiz ve il örgütümüzle beraber merkeze bağlı Kurtlapa, Yakupoğlan ve Yusufolan köylerine gittiğimizde bu okulların hala ihalelerinin yapılamadığını, okullara hala başlanamadığını ve yüzlerce öğrencimizin mağdur edildiğini yerinde tespit ettik. Yakupoğlan köyünde 450 öğrenci var, Kurtlapa'da yaklaşık 200 öğrenci var, Yusufoğlan'da 100 civarında öğrenci var. Bu öğrenciler, 6-7 yaşındaki çocuklar gün içinde yaklaşık 60 kilometre yol yaparak, 17 kişilik minibüslere 25-30 kişi binerek okula gidip eğitim almak zorunda kalıyorlar. 1 öğrencinin olduğu köyde bile okul açmaktan bahsedenler yüzlerce öğrenciyi okulsuz bırakmış durumdalar. İhalelerin ne zaman yapılacağı belli değil. Aileler, Yakupoğlan köyünde iki haftadır çocuklarını okula göndermiyor. Bu çocukların geleceğiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Sivas'ın köylerinde yol yok, Sivas'ın köylerinde su yok, Sivas'ın köylerinin içinde okul yok. Sivas'ın köyleri sahipsiz kalmış durumda. Sivas'ın köylerini iktidar unutmuş. Geçmişte kendisine oy veren köyleri arka bahçesi olarak görüp, oy vermeyen köylere hiç uğramayıp ötekileştiriyor. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımıza da rapor sunacağız, Meclis'te de gerekli konuşmaları yapacağız. Şunu bilsin ki hemşerilerimiz ne Sivas'taki çocuklarımız ne Sivas'taki hemşerilerimiz sahipsiz değildir."

"13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKININ ADAYI OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayı olacağını söyleyen Karasu, "Sivaslı artık sorunlarına çözüm bekliyor. Bu saatten sonra bu sorunları çözemeyeceklerini biz biliyoruz. 20 yıldır yapmadıklarını bugün yapmayacaklar. Sivaslı hemşerilerim rahat olsunlar bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Seçimlerde de CHP birinci parti olacaktır ve Sivas'ın sorunları CHP kadroları, Millet İttifakı'nın kadroları hızlı bir şekilde çözecektir. Bu ülkenin kaynaklarının doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu ülkenin kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilerek değil vatandaşımıza hizmet olarak yapılması gerekmektedir" dedi.

"İNŞALLAH O HATTI AÇMAKTA BİZE NASİP OLACAK"

Karasu, Sivas'ta yapımı yılan hikayesine dönen hızlı tren konusuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Hızlı trenle alakalı da son dönemde kamuoyuna yansıyan ihaleyi gördünüz. Ben milletvekili seçildiğim günden beri bu hattın 2023'ten önce bitirilemeyeceğini, hatta sıkıntılar olduğunu ifade ettim. Defalarca kez Meclis'te konuştum. Soru önergeleri, araştırma önergeleri verdim. Hala hatta göçükler olmakta, iyileştirmeler için ihaleler yapılmakta. Yazık değil mi bu şehrin bu ülkenin kaynaklarına. Başlangıçta ihaleleri yanlış yapıp, yandaşlara peşkeş çekip bu ülkenin kaynaklarını birilerine akıtırsanız bu şekilde bir türlü sorunlar bitmez ve hat faaliyete geçemez. 2019 yılında en son yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı söz vermişti 6 ayda yapılacağına. 4 yıl geçti. İnşallah o hattı sağlam, güvenli bir şekilde açmakta bize nasip olacak gibi gözüküyor."

ANKA / Yerel