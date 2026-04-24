UKABDER'in kurduğu meyve bahçesi bir ailenin geçim kaynağı, bir köyün umudu oldu

Afrika ülkelerinden Çad'da Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği (UKABDER) tarafından hayata geçirilen meyve bahçesi projesi, bir aileye geçim kapısı olurken, çevre köylerin de gıda ihtiyacına katkı sağlıyor

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği tarafından kurban bağışçılarının hayrına Afrika ülkelerinden Çad'da hayata geçirilen meyve bahçesi, yalnızca bir yardım çalışması olmanın ötesine geçerek kalıcı bir iyilik modeline dönüştü. Derneğin "geçici değil kalıcı iyilik" anlayışıyla yaptığı proje, hem bir ailenin hayatını değiştirdi hem de çevredeki köyler için üretim ve paylaşım merkezi haline geldi. Çad'ın başkenti Encemine'ye yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan bir köyde eşi ve üç çocuğuyla birlikte bahçenin içinde yer alan iki gözlü evde hayatını sürdüren 55 yaşlarındaki Hamadan ve ailesi UKABDER'in hayata geçirdiği projeyle birlikte hem çalışma imkanına kavuştu hem de düzenli bir geçim kaynağı elde etti.

Bir yardım değil, yeni bir hayat

Proje ile sadece yardım alan değil, üreten ve çevresine katkı sağlayan bir insan haline gelen Hamadan, bahçede ekim-dikim faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda burada bulunan ağaçlardan hasır yaparak da ek gelir elde ediyor. Su kuyusundan çıkarılan suyun uzun bir kanal aracılığıyla bahçeye ulaştırılması sayesinde tarım yapılırken, yetiştirilen ürünler ve beslenen kaz, tavuk gibi hayvanlar, ailenin yaşamını çok yönlü şekilde destekliyor. Bahçede patlıcan, bamya, fasulye, pirinç gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra mango, muz ve bölgeye özgü çeşitli sebze ve meyve yetiştiriliyor. Geçtiğimiz yıl ekilen mısırın hasadının da başarıyla gerçekleştirildiği, elde edilen ürünlerin hem aile hem de oradaki halk için önemli bir kaynak oluşturduğu ifade edildi.

Geçici değil, kalıcı iyilik

Meyve bahçesi, yalnızca Hamadan ve ailesine değil, çevredeki birçok köye de katkı sağlıyor. Üretilen sebze ve meyveler, çevredeki köylerin gıda ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor. Dernek ekiplerinin bölgeyi ziyareti sırasında çevredeki köylerin liderlerinin de bahçeye gelerek, bahçeden faydalandıklarını belirterek, projenin önemini dile getirip teşekkür ettiği ifade edildi.

UKABDER'in bu projeyle ortaya koyduğu en önemli yaklaşım ise yardım anlayışına getirdiği vizyon oldu. Dernek, yalnızca anlık yardımlar yapmak yerine, insanların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, üretim yapabilecekleri ve uzun vadede fayda sağlayabilecekleri projeler geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda kurban bağışlarıyla hayata geçirilen meyve bahçesi projesi, bir bağışın sadece o günle sınırlı kalmadığını; yıllar boyunca sürecek bir faydaya dönüştürülebileceğini ortaya koydu.

Her bağış, geleceğe bırakılan bir eser

UKABDER yetkilileri, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptıkları değerlendirmede, amaçlarının sadece yardım ulaştırmak olmadığını vurgulayarak, "Bizler yaptığımız her çalışmada geçici çözümler değil, kalıcı eserler ortaya koymayı hedefliyoruz. Bir kurban bağışıyla sadece bir sofraya et ulaştırmak değil, aynı zamanda bir ailenin geçimini sağlayacak, bir köyün üretimine katkı sunacak projeler hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek tarafından yürütülen bu modelle, yardım faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve ihtiyaç sahibi bölgelerde üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. UKABDER'in kurban bağışçılarının hayrına hayata geçirdiği meyve bahçesi projesi, sadece bir yardım hikayesi değil; üretimin, paylaşmanın ve kalıcı iyiliğin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı