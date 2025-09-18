UKABDER gönüllülerinden Afrika'ya iyilik çıkartması

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği (UKABDER) gönüllü ekibi Afrika ülkelerinden Çad'ın başkenti Encemine'de ve çevre bölgelerde cami, yetimhane, okul ve hastane projelerini yerinde inceleyerek, yeni çalışmalar için girişimlerde bulundu.

5-12 Eylül tarihlerinde Çad'a giden UKABDER gönüllü ekibi, derneğin bölgede yürüttüğü projeleri yerinde inceledi. Ziyaretlerde, devam eden inşaatların hızla tamamlanması için değerlendirmeler yapılırken, bölgedeki eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yatırımlarına yenilerinin eklenmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Gönüllü ekip, ilk olarak Bilal-i Habeşi Camii inşaatı ve depolu su kuyusu projelerini yerinde inceledi. Ardından Nasrallah Camii, Şerife Bacı Yetimhanesi, Şeyh Şaban-ı Veli Kur'an Kursu ve Hazreti Eyyüb Hastanesi inşaatlarını ziyaret ederek projelerin hızlandırılması yönünde girişimlerde bulundu. Dernek yetkilileri bu projelerin ocak ayına kadar tamamlanarak büyük bir gönüllü ekibi ile açılışlarının gerçekleştirileceğinin de müjdesini verdi.

Bokoro'da eğitim ve sağlık yatırımları

Bokoro'da bulunan UKABDER okuluna yapılan meslek atölyeleri, ilave sınıflar ve gölgelik yapılarının da son kontrolleri gerçekleştirildi. Meslek atölyeleri ile bölgesel istihdama katkı sunacak projelerin hayata geçirildiğine de değinen dernek yetkilileri, aynı bölgede bulunan hastane ve sağlık ocaklarını da ziyaret ederek yanlarında götürülen sıtma kitleri ve ilaçları da sağlık yardımları kapsamında teslim etti. Hastane ve sağlık kuruluşlarının da eksikleri belirlenerek tamamlanması için planlamalar yapıldı.

Yetimlerin yüzü güldü

UKABDER gönüllüleri, geçtiğimiz aylarda tamamlanarak yetimlerin hizmetine sunulan Darü'l İhsan Erkek Yetimhanesi'nde devam eden mutfak inşaatını da inceleyerek ek 2 odanın daha yapılması yönünde karar aldı. Darü'l Ferah Erkek Yetimhanesi ziyaret edilerek dernek tarafından yetimlere kazandırılan eğitim ve barınma şartları değerlendirildi. Erkek yetimhanesinin hemen yanında yapımı süren Darü's Selam Kız Yetimhanesi için ise inşaatın ocak ayına kadar tamamlanması doğrultusunda çalışmaların hızla sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ziyaret edilen tüm yetimhanelerde, çocuklara yemek ikramında bulunuldu.

Yeni Kur'an Kursu için planlama

UKABDER Külliyesi içerisinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Han Camii önündeki alana, bölge çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir Kur'an Kursu yapılması için planlama çalışmaları başlatıldı. Böylece eğitimlerin yalnızca yetimler için değil bölgede yaşamını sürdüren diğer çocukların da katılacağı bir alan oluşturulmuş olacak.

Protokol ve kardeşlik mesajı

Çad Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Dr. Muhammed Hkater Issa ile de görüşen UKABDER ekibi, yapılan müzakereler sonucunda önemli bir kazanım elde etti. Görüşmelerin ardından, UKABDER Külliyesi üzerindeki tüm yapıların resmen UKABDER Derneği'ne ait olduğunu belirten protokol imzalandı ve dernek heyetine teslim edildi.

Şeyh Dr. Muhammed Hkater Issa, görüşme sırasında Türkiye'ye duydukları sevgiyi dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı çok sevdiklerini ifade etti, Türkiye'ye selamlarını iletti.

Afrika'ya iyilik seferberliği devam edecek

Afrika'nın birçok bölgesinde yardım ve kalkınma faaliyetlerini sürdüren UKABDER, bu ziyaretle hem mevcut projelerin tamamlanması için girişimlerde bulundu hem de yeni projelerin temelini attı. Dernek yetkilileri, hayırseverlerin desteğiyle Afrika'ya iyilik çıkartmasını büyüterek devam ettireceklerini ifade etti. - İSTANBUL