Rektör Hacımüftüoğlu, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) 2025 yılı Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu kurul üyesi olarak katıldı.

Toplantıda yıl sonu gündem maddeleri ele alınırken, 2026 yılına yönelik stratejik planlama çalışmaları da değerlendirildi. Yükseköğretim alanında üniversiteler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, önemli kararlar alındı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ÜAK'ın Türk yükseköğretim sisteminin gelişimine sağladığı katkıları vurguladı. Kurul Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a misafirperverlikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, toplantıda görüş ve önerileriyle kurul çalışmalarına aktif katılım sağladı.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversiteler arasında koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek, yükseköğretim alanında ortak politikalar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurul toplantılarında, akademik kalite, eğitim-öğretim standartları, bilimsel araştırma faaliyetleri ve üniversite-toplum ilişkileri gibi konular ele alınıyor. - ERZURUM