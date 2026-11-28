Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Örgüt üyeliği iddiasıyla 3 Şubat'ta tutuklanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin 3 Aralık'ta Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davası öncesi Rize'nin Fındıklı ilçesinde dayanışma çağrısı yapıldı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Fındıklı İlçe Örgütü'nce düzenlenen basın toplantısında, tutuklu Genel Başkanl Murat Çepni'nin 3 Aralık'ta Samsun'da görülecek duruşması için dayanışma çağrısında bulundu. Açıklamaya YENİ Parti, SOL Parti, EMEP, Halkevleri, Emekli Meclisi üyeleri ile Proleter Devrimci Duruş (PDD) destek verdi.

ESP Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse, 3 Şubat'ta Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve birçok kuruma 22 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile beraber onlarca kişinin tutuklandığını hatırlatarak, "Asılsız iddialarla, itirafçı ve iftiracı beyanlarıyla 300 gündür Silivri zindanında bulunan yoldaşımız, mücadele arkadaşımız Murat Çepni'nin ilk duruşması 3 Aralık tarihinde Samsun'da yapılacaktır. Devrimci tutsakların sesine ses katmak, onlara omuz vermek ve dayanışmayı yükseltmek için 3 Aralık'ta Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde buluşalım" dedi.

Basın açıklamasının sonunda tutuklu ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin cezaevinden gönderdiği mesaj okundu.

Çepni mesajında, "Emeğin sömürüldüğü, zulmün son bulduğu, özgürlük bayraklarının dalgalandığı bir dünyayı mutlaka kazanacağız. Bu mücadelede omuz omuza olanlara selam olsun. Partimize, ESP'ye yönelik bu saldırı en başta tüm emek ve demokrasi güçlerinin gösterdiği devrimci dayanışma ile geri püskürtüldü. Herkese bir kez daha ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak bu koyu karanlığı aydınlığa çevirmek için daha kalıcı, sonuç alıcı yan yana gelişlere ihtiyacımız var. İktidarın en büyük avantajı bizlerin dağınıklığıdır. Katledilen işçilerin, kadınların, talan edilen doğamızın, çalınan emeklerimizin bize tembihlediği görev daha çok birleşmek, örgütlenmek ve mücadele etmektir. Yeniden mücadele alanlarında buluşmak dileğiyle sevgiyle, dirençle, umutla kalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA