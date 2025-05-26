Türkiye ve Suudi Arabistan İslami İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Türkiye ve Suudi Arabistan İslami İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı
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Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Suudi İslam İşleri Bakanı Dr. Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh, İslami alanlarda işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan zapt, iki ülke arasında ortak çalışmaların yapılmasını hedefliyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Dr. Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh arasında ile 'İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Dr. Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh arasında İslami işler alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı ve tören düzenlendi. Törende, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz yer aldı.

Törendeki konuşmasında Başkan Erbaş, imzalanan zaptın Suudi Arabistan ve Türkiye arasında İslami hizmetler noktasında gerçekleştirilecek ortak çalışmalara büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "İslami alanlarda, diyanet hizmetleri konusunda, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çok güzel bir ittifak yaptık. İnşallah her iki ülke arasında hayırlara vesile olur. Cenab-ı Hak, her iki ülke arasında yapmış olduğumuz bu ittifakı hayırlı uğurlu eylesin" dedi.

Bakan Abdülaziz ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen zaptın, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İmzalanan zapt kapsamında, İslam'ın hoşgörüsünün vurgulanması, fanatizm ve terörizmle mücadelede bilgi, uzmanlık ve deneyim paylaşımı gibi konularda ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca iki ülke arasında ortak konferans, seminer ve toplantıların düzenlenmesi ile İslami işlerle ilgili uluslararası etkinliklerde koordinasyonun sağlanması amaçlandı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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