Türkiye ve Kanada'dan Liseli Büyükelçiler Projesi: 200 Öğrenci Oryantasyon Kampında

Kanada ve Türkiye arasındaki bakanlıkların arasında imzalanan protokol ve onay ile uygulanan 'Liseli Büyükelçiler' projesi çerçevesinde 200 öğrenci; Bolu Abant'ta 4 günlük Oryantasyon Kampı'na alındı.

İki ülke bakanlıklarının onayı ile sürdürülen WCEP projesine başvuran öğrenci adaylar; ilk olarak çok aşamalı bir İngilizce dil sınavına girdi. Ardından birebir mülakatlarla sosyal, akademik ve kültürel yeterlilikleri değerlendirildi. Bu sürecin sonunda sadece 200 öğrenci Kanada'da eğitim almaya hak kazandı. Öğrenciler; Kanada yolculukları öncesinde Bolu Abant'taki özel bir otelde düzenlenen oryantasyon kampında, Kanada'daki yaşam şartları, eğitim sistemi, kültürel farklılıklar ve muhtemel sorunlarla baş etme yolları hakkında yoğun bir eğitim aldı. Kamp; Kanada'dan gelen uzman eğitimcilerin sunumları ve birebir etkileşimli oturumlarla zenginleştirildi. Kayseri'den 20 bin kişi arasından sınavları kazanarak 200 kişi arasına giren Ayşe Duru Sağırsoy, oryantasyon kampını şu sözlerle değerlendirdi;

"Bu dört günlük süreç, bizler için sadece bir hazırlık değil aynı zamanda bir farkındalık kampıydı. Kanada'da karşılaşabileceğimiz her türlü duruma karşı artık daha bilinçliyiz. Eğitim sisteminden günlük yaşam detaylarına kadar birçok konuda değerli bilgiler edindik. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen başarılı gençleriyle i, gittiğimiz ülkelerde bağlantı kurabileceğimiz uluslararası bir ağ oluşturuluyor. Bu hem kişisel gelişimimiz hem de Türkiye'nin küresel görünürlüğü açısından çok önemli bir yapı. Bu organi-zasyonun parçası olmak gurur verici."

Kamp sonunda WCEP Başkanı Volkan Cerrahoğlu; Liseli Büyükelçiler Projesi'nin her yıl daha geniş kitlelere ulaşarak Türkiye'den daha fazla öğrencinin dünya çapında temsil edilmesini hedeflediklerini vurguladı. - KAYSERİ