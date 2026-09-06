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Kocaali'de Elektrik Akımına Kapılan Esnaf Hayatını Kaybetti

Kocaali'de Elektrik Akımına Kapılan Esnaf Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tamir için elektrik direğine çıkan 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Yılmaz'ı direkten indirdi ancak sağlık ekipleri onun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, tamir için elektrik direğine çıkan Mehmet Yılmaz (55), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta meydana geldi. İlçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen Mehmet Yılmaz, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yılmaz, bulunduğu direkten indirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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