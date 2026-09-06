Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin gelecek üç yılına ilişkin hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'ı açıkladı.

Programın tanıtımında küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgede devam eden savaşın ekonomik sonuçlarına geniş yer ayıran Yılmaz, özellikle enflasyon üzerindeki etkinin boyutuna ilişkin dikkat çeken bir rakam paylaştı.

SAVAŞIN ENFLASYONA ETKİSİ 7 PUAN

Enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydedildiğini belirten Yılmaz, Mayıs 2024'te yüzde 75,5 seviyesine çıkan enflasyonun uygulanan politikalarla düşüş eğilimine girdiğini söyledi.

Ancak savaş koşullarının bu süreci olumsuz etkilediğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Enflasyonda düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaştı. Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri yaklaşık 7 puan olarak hesaplanmıştır."

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4'E YÜKSELDİ

Yeni OVP kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Hükümet, enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesini hedefliyor.

Yılmaz, savaş ve artan jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Daha önce 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngörülen enerji ithalatı tahmininin 71 milyar dolara yükseltildiğini açıkladı.

BÜYÜME TAHMİNİ DE GÜNCELLENDİ

OVP'de 2026 yılı büyüme tahmini de yüzde 3,3'e çekildi. Ekonominin 2027'de yüzde 4,2, 2028'de yüzde 4,6 ve 2029'da yüzde 5 büyümesi öngörülüyor.

Yılmaz ayrıca 2026 sonunda milli gelirin ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına milli gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Yeni program döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması ve dönem sonunda milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.