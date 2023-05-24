Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg Ahlatlılarla buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesine tanıtım amacıyla gönderilen Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlk olarak Ahlat Belediyesi önüne getirilen araç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Burada Togg koltuğuna geçen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, ilçe merkezinde tur attı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bedirhanoğlu, "Togg aracımız Ahlat'ta. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten ülkemizin nereden nereye geldiğinin göstergelerinden birisi olan aracımızı bugün Ahlat'ımıza getirdik. Bu eseri ortaya bırakan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 1960'lada Erbakan Hocamızla temellerinin atıldığı ve yıllardır bazı güçler tarafından üretimine izin verilmeyen aracımız hamdolsun bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yollarda. Milli gurur olarak bunu her yerde söylüyoruz. Rabbim bu esreleri ortaya çıkaranlardan razı olsun. Bizimde, hükümetimizin de, Cumhurbaşkanımızın da eserleri ortada. Rabbim daha büyük projeler ve hizmetlerle bizleri milletimizle buluştursun" dedi.

Selçuklu Çarşısı önünde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde halka tanıtılan Togg'a gerek binerek gerekse dışından inceleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise milli gururun bugün Ahlat'ta olduğunu ve halka teşhir edildiğini belirterek memlekete hayırlı olmasını diledi. - BİTLİS