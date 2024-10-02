Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin İlk Otizmli Radyo Programcısı: Muhammed Emirhan Güngör

Türkiye'nin İlk Otizmli Radyo Programcısı: Muhammed Emirhan Güngör
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, Kocaeli'den 'Engelsiz Yaşam' adlı radyo programıyla otizmli bireylerin hayatlarına dokunuyor ve ailelerine umut veriyor. Toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen Güngör, radyo kariyerinde önemli mesajlar veriyor.

Türkiye'nin ilk ve tek otizmli radyo programcısı 25 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, Kocaeli'den yükselen güçlü sesiyle hem özel bireylerin hayatlarına dokunuyor hem de ailelerine umut oluyor. "Engelsiz Yaşam" programıyla on binlere seslenen Güngör, topluma da "ötekileştirme" ve "dışlamaya" karşı önemli mesajlar veriyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce radyo programcılığı kariyerine adım atan Muhammed Emirhan Güngör, Türkiye'nin ilk otizmli radyo programcısı olarak örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Küçük yaşlardan itibaren radyoya duyduğu ilgiyi, bugün binlerce insana ulaşan "Engelsiz Yaşam" programına dönüştüren Güngör, engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek toplumda farkındalık oluşturuyor. Programında otizm başta olmak üzere pek çok engel grubunu ele alan genç radyocu, dinleyicilerine hem eğlenceli hem de anlamlı içerikler sunarken, özel birey ailelerine de umut ışığı oluyor.

"Radyoculuk benim için tutku"

Radyo programcılığına 2019'da başladığını anlatan Güngör, "Her şey bir radyonun kapısını çalmakla oldu. Bu işe İzmit'te başladım. O gün bugündür radyoculuk yapıyorum. Aslında başka radyolarda programlar yapıyordum. Son 3 yıldır buradayım. Güzel içerikler yapıyoruz. Programımın adı 'Engelsiz Yaşam'. Engelli derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını buluşturduğumuz, hayatın içinden konukları ağırladığımız bir program. Güzel, eğlenceli geçiyor. Radyoculuk güzel bir meslek, tutku benim için. Burada olduğum ve mesleği yaptığım için mutluyum. Güzel ortamda güzel işler yapıyorsam ne mutlu bana" dedi.

"Benim yeteneğim Allah vergisi"

Engelsiz Yaşam programında konuklarıyla birlikte engelli gruplarını konuştuklarını ifade eden Muhammed Emirhan Güngör, "Otizm başta olmak üzere birçok engel grubundan bahsediyoruz. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip takipçim var. Takipçilerimin çoğu özel birey aileleri. Bazen sosyal medyadan bana mesaj atıyorlar. 'Bizim de oğlumuz, kızımız otizmli. Sizi görünce gururlanıyoruz. Kızımın, oğlumun sizin gibi olabilir mi?' diye soruyorlar. Bende onlara diyorum ki; Benim yeteneğim Allah vergisi. Allah bana güç ve kuvvet vermiş. Şükürler olsun, elim ayağım tutuyor ve sağlıklıyım. Bugün bu mesleği yapabiliyorum" dedi.

"Vazgeçmeyin"

Güngör, Türkiye'nin ilk ve tek otizmli radyo programcısı olduğunu belirterek, "Ailelere de şunu demek istiyorum; vazgeçmesinler. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Yarın öbür gün belki sizin çocuğunuz da böyle olabilir. Aileler beni görünce umutlanıyorlar. Ne mutlu bana" diye konuştu.

"Beni dışlamayın, ötekileştirmeyin"

25 yaşındaki radyo programcısı, bazı insanların özel bireylere olan yaklaşımına da değinerek, "Otizm denince bazı insanlar ürküyor, korkuyorlar. Mesela birkaç yere gittiğimizde, kendimizi anlattığımızda benden bir adım geri çekiliyorlar, korkuyorlar. Halbuki ben kimseye zarar verecek biri değilim. Benden korkmasınlar, utanmasınlar. Bazen bana soğuk tavırlar sergiliyorlar, dışladıkları da oluyor. Çok yarı yolda bırakan insan gördüm. Beni dışlamayın, ötekileştirmeyin. Biz buradayız. Benim de sesimi duyun. Ben bugün radyo programıyla on binlere, yüz binlere seslenebiliyorsam ya öğretmenlerim ya da ailemin sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"Bu mesleği emekli olana kadar yapmak istiyorum"

Mesleğini severek icra ettiğini de vurgulayan Güngör, "Radyo programcılığını yapmak çok güzel bir duygu. Radyoyu çocukluğumdan beri dinliyorum. Çok küçük yaşlarda radyo dinlemeye başladım. Allah ömür verirse inşallah bu mesleği emekli olana kadar yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Türkiye kocaeli Eğitim Medya Yerel Yaşam Otizm Radyo

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });