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Türkiye'nin Gezici Matematik Müzesi Karadeniz Bölgesi'nde Açıldı

Türkiye'nin Gezici Matematik Müzesi Karadeniz Bölgesi'nde Açıldı
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Kanguru Matematik projesi kapsamında tasarlanan gezici matematik müzesi Samsun Bafra'da açıldı. Hedef 81 ildeki öğrencilere ulaşmak.

Türkiye'nin Matematik Hareketi projesi kapsamında Metin Akyol tarafından tasarlanan gezici matematik müzesinin Karadeniz Bölgesi startı verildi.

Samsun ilinden başlayan çalışmanın ilk durağı Samsun Bafra Bilim ve Sanat Merkezi oldu. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan müze hakkında Samsun Bafra Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Coşkun Kurt, "Merkezimiz zaten Kanguru Sınavlarının yapıldığı bir merkez. Öğrencilerimiz çok meraklı bu konularda, çok etkililer Kanguru Sınavlarında. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Kanguru Matematiğe çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hedeflerinin 81 ildeki öğrencilerle buluşmak olduğunu belirten Kanguru Matematik Türkiye Direktörü Özgür Özdemir, "Türkiye'nin Matematik Hareketi projemiz kapsamında ülkemizi dolaşan 6 gezici matematik müzemiz vardı. Ege, Karadeniz, Marmara, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu araçlarımız. Bu hafta itibariyle Karadeniz Bölge aracımız da katıldı. Öncelikle sahada görev yapan Kanguru Matematik ailesinin değerli öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Günlerdir, haftalardır yollarda olmak kolay değil. Hedefiz 81 ilimize de gitmek, matematiğe dokunmayan Kanguru Matematik Müzemizle tanışmayan çocuğumuz kalmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kanguru Matematik Müzeleri ortağı Metiner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erçin Temurayak ise, "Öncelikle ülkemizdeki kurumların göstermiş olduğu yoğun ilgiye teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul'da dünyanın en büyük Matematik Müzesi'ni açacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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