Türkiye'nin en büyük 2. şehri Sivas, kışa hazır

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 2. şehri olan Sivas kışa hazır

SİVAS - 28 bin 488 kilometrekare yüzölçümü, 10 bin kilometreye yakın yol ağı ile Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 2. şehri olan Sivas, yaklaşan kış mevsimine ekipleri ile birlikte hazır.

Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliği, kış tedbirleri çerçevesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tam kadro sahada olacak. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Makine İkmal Tesisleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde denetledi. İlk olarak İl Özel İdaresi Makine İkmal Tesislerini ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Süleyman Gülle'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Karla mücadele ekiplerimize güveniyoruz"

İl Özel İdaresi'nin 129 personel ve 92 araç ile kışa hazır olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Yoğun kış şartları bizleri bekliyor. Daha önceki yıllardan da biliyoruz ki karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yıl yolların ulaşıma açılması noktasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah aynı özveri ve başarıyı bu yıl da göstereceksiniz" dedi.

Karla mücadele çalışmaları için araç-gereç noktasında her hangi bir eksik bulunmadığını dile getiren Vali Şimşek, "Yolların ulaşıma açılması için halkımıza hızlı bir şekilde hizmet sunacağız" diye konuştu.

"Yollar hızlı bir şekilde ulaşıma açılacak"

Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi ziyaretinin ardından Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliğine geçti. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan bilgi aldı. Türksoy, 391 personel ve 197 araçla kar temizleme ve yol açma çalışmaları yapılacağını kaydetti. Ekiplerin araç ve personel sayısı bakımından kışa hazır olduğunu ifade eden Vali Şimşek, Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin sahada yer alacağını belirtti.

Vali Şimşek'ten sürücülere uyarı

Kış sezonunda yolların ivedi şekilde ulaşıma açılacağını vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek, "Vatandaşlarımız olumsuz kış şartlarından en az şekilde etkilenmiş olacak. Ekiplerimize gayretlerinden ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyor, kazasız-belasız çalışma diliyorum" şeklinde konuştu.

Sürücülere yola çıkarken gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulunan Vali Şimşek, "Sürücülerimiz kış lastiği, çekme halatı ve ekipmanı olmadan yola çıkmasınlar. Yola çıkmadan yol durumunu öğrensinler, ona göre de yola çıksınlar. Olumsuzlukları da her zaman bize iletsinler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara asılsız ihbarda bulunmamaları konusunda çağrıda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "Yapılan asılsız ihbarlar kış çalışmalarında hizmet kalitesini düşürüyor, planlamaları bozuyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Okunan duaların ardından kış sezonunun startı verildi.