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Türkeli’de şehit ailesine vefa

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Türkeli’de şehit ailesine vefa
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Şehit Piyade Er Recep Çetin’in şehadetinin 29. yıl dönümünde, Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Emine Çetin’i Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyündeki evinde ziyaret etti.

Şehit Piyade Er Recep Çetin'in şehadetinin 29. yıl dönümünde, Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Emine Çetin'i Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyündeki evinde ziyaret etti.

Şırnak'ta 19 Ekim 1997 tarihinde şehit düşen, Türkeli ilçesinin Çatakgüney köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er Recep Çetin, şehadetinin 29. yıl dönümünde anıldı. Bu kapsamda, şehidin annesi Emine Çetin'e vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Demircan ve kurum amirleriyle birlikte, şehit Recep Çetin'in annesi Emine Çetin'i Çatakgüney köyündeki evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit annesi Emine Çetin'e halini hatırını soran Kaymakam Kandemir, kendisiyle yakından ilgilenerek talep ve isteklerini dinledi.

1976 yılında Türkeli ilçesinin Çatakgüney köyünde dünyaya gelen Recep Çetin, Şırnak'taki Kerkük Tepesi üs bölgesinde mevzi nöbeti tuttuğu sırada meydana gelen patlama sonucu 19 Ekim 1997 tarihinde şehit düşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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