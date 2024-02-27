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Türk ve Amerikan Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimleri Yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri'nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu. TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerinin yanı sıra Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait RFA Argus Lojistik gemisi de eğitimlere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri'nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerimiz, ABD Deniz Kuvvetlerinin Bataan Amfibi Görev Grubu ile 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptı. Eğitimlere NATO Daimi Görev Grubunda yer alan Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait RFA Argus Lojistik gemisi de katıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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