Atatürk Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası: Lezzet, Kültür ve Sanat Buluştu

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası Şenlikleri", geleneksel lezzetleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturarak kampüste renkli görüntülere sahne oldu. Gastronomiden sanata uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara hem damak hem de kültür şöleni sundu.

Etkinliklere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra dekanlar, akademisyenler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ATATÖMER) eğitim gören uluslararası öğrenciler ile etkinliğe ev sahipliği yapan fakültelerin öğrencileri katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde, Türk mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil; yüzyıllar boyunca şekillenmiş bir toplumsal miras olduğu vurgulandı.

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen şenliklerde; pişi ikramından baklava sunumuna, Erzurum'un yöresel lezzetlerinden kahve kültürüne, bilgi yarışmalarından ebru atölyesine kadar birçok etkinlik katılımcılarla buluştu. Ayrıca turizm ve müziği bir araya getiren programlar ile yerel tatlar köşesi büyük ilgi gördü.

Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler; öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. "Erişilebilir Lezzet Buluşması" gibi sosyal sorumluluk odaklı etkinlikler de programda yer alarak, mutfağın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu miras hepimizin ortak değeri"

Etkinliklere katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türk mutfağının köklü geçmişine ve taşıdığı kültürel değere dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Binyılları aşan birikimin ürünü olan Türk mutfağı, yalnızca lezzetlerden ibaret değildir; aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve toplumsal hafızamızın güçlü bir yansımasıdır. 'Bir Sofrada Miras' teması da bu derinliği çok anlamlı bir şekilde ortaya koymaktadır. Üniversite olarak bu zenginliği gençlerimizle buluşturmak, yaşatmak ve geleceğe taşımak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyoruz."

Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, mutfağın birleştirici ve kültür taşıyıcı yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Atatürk Üniversitesinde düzenlenen bu anlamlı buluşma, katılımcılara sadece lezzetleri değil; o lezzetlerin ardındaki hikayeleri, gelenekleri ve ortak değerleri de deneyimleme fırsatı sundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı