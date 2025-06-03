Türk Kültür Sanat-Sen, Yetkili Sendika Oldu

(MALATYA)- Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Kültür Sanat-Sen, 2025 yılı mayıs ayında yapılan yetki tespiti sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yetkili sendika oldu. Kamu-Sen Malatya İl Temsilcisi Fevzi Şahin ve sendika üyeleri, Türk Kültür Sanat-Sen'in başarısını davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanda bir araya gelen Türk Kültür Sanat-Sen üyeleri, bu başarılarını davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Türkiye Kamu-Sen il temsilcisi Fevzi Şahin, kutlamanın ardında şunları söyledi:

"Kıymetli basın mensupları ve çok kıymetli yol ve dava arkadaşlarımız, bugün burada 2025 Mayıs ayı mutabakatına göre Türkiye genelinde yetkiyi alan Türk Kültür Sanat-Sen sendikamızın bu başarısını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Uzun bir süredir yetkili sendika, Memur-Sen'e bağlı iş koluydu. Ancak bu yıl, çok şükür, hamdolsun, uzun yıllardan sonra bir ilki Kamu Sen'e bağlı olan iş kolumuz, Türk Kültür Sanat-Sen büyük bir başarı, büyük bir azim ve gayretle yetkili sendika olmayı başardı. Darısı diğer iş kollarımıza. En azından bu yıl, memurların hakkı nasıl savunulur, memur hakları masada nasıl alınır, bunu en iyi bir şekilde bizlere temsil edecekler."

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez memurların enflasyon altında maaş aldıklarını, bunun sorumlusunun Memur-Sen olduğunu belirten Şahin, "Hepinizin malumu, bugün TÜİK verilerine göre enflasyon verileri açıklandı. Yüzde 1,53 ve ocak ayından bu yana toplam enflasyon yüzde 9'u aştı. Ocak ayında ise memurlara sadece yüzde 6 zam verildi. ve biz, Cumhuriyet tarihinde ilk defa memurların enflasyonun altında bir maaş aldığı, zam oranı aldığı durumu yaşadık. ve bunun baş müsebbibi ise şu anda yetkili sendika olan Memur Sen'dir. Türk Kültür Sanat Sen'in elde etmiş olduğu bu başarı bizim için bir ışık olacak" ifadelerini kullandı.