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Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı

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Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı
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Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve siyah-beyazlı taraftarların hafızasında önemli bir yer edinen Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye transferi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın ardından sarı-lacivertli kulübe gitmesinin hata olduğunu söyledi.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe forması giymesine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tecrübeli golcü, iki büyük kulüp arasındaki transfer kararını hata olarak değerlendirse de pişman olmadığını açıkça söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEM HATAYDI"

Beşiktaş formasıyla uzun yıllar mücadele eden ve siyah-beyazlı kulüple özdeşleşen Cenk Tosun, kariyerindeki Fenerbahçe tercihine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, bir kulüpte uzun yıllar oynayıp taraftarların gözünde özel bir yere ulaşan oyuncuların başka bir büyük takıma transfer olmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir kulübe ait olmuş efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim.”

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Bazen hersey para olmadigini gec anladin dimiii...gecc artik bu cumleleri....

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