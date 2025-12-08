Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: 'Toplumun direnci gençlerimizin geleceğe daha umut dolu bakmasıyla artar'

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Toplumun direnci özellikle gençlerimizin daha güçlü olmasıyla, daha sağlıklı olmasıyla, geleceğe daha umut dolu bakmasıyla artar ve bu direncin artmasında da sporun çok önemli bir yeri var" dedi.

Türk Kızılay ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), toplumda insani yardım bilincinin güçlendirilmesi, afet öncesi hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, kan bağışının teşvik edilmesi, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine yönlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi kapsamında ortak çalışmaların düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda düzenlenen protokol törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldı.

Protokole ilişkin konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk voleybolunun geldiği aşamadan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Spor dediğimiz zaman spor dinamizmin, fiziksel aktivitenin sağlık açısından da çok önemli bir komponentini oluşturuyor ve özellikle sporcularımızın, federasyonlarımızın, Türk Kızılay ile beraber yaptığı bu protokollerde aslında rol model olarak çocuklarımıza da sporu teşvik etmesi anlamında ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplumun direnci gençlerimizin geleceğe daha umut dolu bakmasıyla artar"

Türk Kızılay ile TVF arasında yapılan iş birliğinin önemine değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler aslında Türk Kızılay'ı da insani yardım alanının yıldızı olarak konumlandırabiliriz. Türk Kızılay ile Voleybol Federasyonu arasında bir iyilik paslaşması olacak bu. Geleceğimize yaptığımız güzel bir yatırım olacak. Sporun dinamizmi, bu güzelliği, gücü bizim yaptığımız aktivitelerle çok örtüşüyor. Bizler kimseyi ardında bırakmamak derken bir taraftan da toplumun direncini artırmayı hedefliyoruz. Toplumun direnci özellikle gençlerimizin daha güçlü olmasıyla, daha sağlıklı olmasıyla, geleceğe daha umut dolu bakmasıyla artar ve bu direncin artmasında da sporun çok önemli bir yeri var. Biz istiyoruz ki voleybol oynayan gençlerimiz aynı zamanda insani yardım alanında da gönüllü olsunlar. Bir taraftan rol model olsunlar, spor yapmanın ne kadar güzel olduğu anlamında da örnek olsunlar. Beraber sağlık projelerinde, sosyal yardım projelerinde paslaşalım."

"İmzaladığımız bu protokol sporun birleştirici gücünü insani değerlere buluşturuyor"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise protokolün detayına ilişkin bilgi vererek, "Toplumda insanın yardım bilincinin güçlendirilmesi, afet öncesi hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, kan bağışının teşvik edilmesi, gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesini kapsayacak bir protokol. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yalnızca sporun gelişimine değil aynı zamanda toplumumuzun sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlamayı da hedef ve görev biliyoruz. Türk Kızılay'la imzaladığımız bu protokol sporun birleştirici gücünü insani değerlere buluşturuyor. Voleybolun sahadaki başarısının toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek için kullanmak istiyoruz. Bu iş birliğiyle kan bağışından afet öncesi hazırlıklara, toplum sağlığının iyileştirilmesinden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazeye ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz ve Üstündağ, konuşmaların ardından protokolü imzaladı. Yılmaz, Üstündağ'a Türk Kızılay yeleği hediye etti. Üstündağ ise Yılmaz'a milli takımın voleybol formasını verdi. - ANKARA