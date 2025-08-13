Türk Kızılay, Orman Yangınlarına 127 Müdahalede Bulundu

Güncelleme:
Türk Kızılay, haziran ayından bu yana 127 yangına müdahaleye destek vererek Bolu ve Kahramanmaraş'ta yangından etkilenen vatandaşlara beslenme hizmeti sağlıyor.

Orman yangınlarıyla mücadeleye aralıksız desteğini sürdüren Türk Kızılay, haziran ayından bu yana 127 yangına müdahaleye destek için sahada görev aldı. Kızılay ekipleri, Bolu ve Kahramanmaraş olmak üzere 2 ilde yangın müdahale ekipleri ile yangından etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmetini sürdürüyor.

Ülke genelinde yaz ayları boyunca pek çok ilde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Yangın bölgelerine şube ve afet müdahale ekiplerinin yanı sıra gönüllüleriyle destek veren Kızılay ekipleri, haziran ayından bu yana 127 yangına müdahale için sahada görev aldı.

Kızılay ekipleri, orman yangınlarının devam ettiği Bolu ve Kahramanmaraş'ta yangınlarla mücadele eden ekipleri yalnız bırakmıyor. İkram ve müdahale araçlarıyla yangın bölgelerine ulaşan Kızılay, müdahale ekiplerinin yanı sıra yangından etkilenen vatandaşlara başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere beslenme yardımı sağlıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ana sorumlusu olarak görev yapan Türk Kızılay, 2025 yılı yaz aylarında yaşanan orman yangınları kapsamında kontrol altına alınan 127 yangında toplam 2.6 milyon kişilik beslenme desteği sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
