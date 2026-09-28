Bolu'da zimmet soruşturmasında 9 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı

Bolu'da zimmet soruşturmasında 9 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının zimmet soruşturması kapsamında Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken jandarma, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA