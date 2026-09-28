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Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son hali ortaya çıktı

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Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son hali ortaya çıktı
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Bir döneme damga vuran Yeşilçam oyuncularından Sevtap Parman’ın yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsü dikkat çekti. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ve Alzheimer tedavisi gördüğü belirtilen Parman’ın son hali, sevenlerini geçmişe götürdü.

Bir dönemin Yeşilçam yıldızlarından Sevtap Parman, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündeme geldi. 1980’li yıllarda çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüleri dikkat çekti. Alzheimer teşhisi konulduğu belirtilen Parman’ın bir süredir özel bir bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü aktarıldı. 

YILLAR SONRA SON HALİYLE GÜNDEMDE

Uzun zamandır kameralardan uzak olan Sevtap Parman’ın son görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Bir dönemin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Parman’ın yıllar içindeki değişimi, Yeşilçam izleyicilerinin de ilgisini çekti.

TEDAVİSİ BAKIM MERKEZİNDE SÜRÜYOR

Basına yansıyan bilgilere göre Parman’a Alzheimer teşhisi konuldu. Ünlü oyuncunun kız kardeşi tarafından huzurevi ve klinik hizmetlerinin birlikte verildiği özel bir bakım merkezine yerleştirildiği, tedavisinin de burada sürdüğü belirtildi.

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSİMLERİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Kariyerine 1981 yılında modellikle başlayan Sevtap Parman, daha sonra sinemaya adım attı. Özellikle 1985 ile 1989 yılları arasında yoğun bir kariyer dönemi geçiren Parman; Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır ve İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle aynı projelerde rol aldı. Oyuncunun bu dönemde 22 filmde kamera karşısına geçtiği belirtiliyor. 

2011’DE OYUNCULUĞU BIRAKTI

Sinemanın ardından televizyon projelerinde de izleyici karşısına çıkan Parman; “Çiçek Taksi”, “Canısı”, “Marziye”, “Lise Defteri” ve “Kaybolan Yıllar” gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü oyuncu, 2011 yılında oyunculuğu bırakarak ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı.

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