Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

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Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye etmesinin ardından, mağduriyet yaşayan 455 bin 758 yatırımcı için belirleyici bir haftaya girildi. Krizin çözümüne ilişkin ana yol haritasının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapacağı sunumla şekillenmesi bekleniyor.

ÖDEMELERDE LİKİDİTE ÖNCELİĞİ PARA PİYASALARININ

Hafta boyunca sürecek teknik toplantılarla son halini alacak tasfiye modelinde, "nakde dönüşebilme hızının" temel kriter alınması planlanıyor. Kulislerde öne çıkan üç aşamalı ödeme hiyerarşisi şu şekilde sıralanıyor:

BİRİNCİ AŞAMA: Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve özel sektör tahvillerini barındıran para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Bazı portföy yöneticilerinin bu gruptaki ödemeleri hızla yapmaya hazır olduklarını yetkili kurumlara bildirdiği öğrenildi.

İKİNCİ AŞAMA: Hisse senedi fonlarındaki yatırımcıların bakiyeleri tasfiye edilecek.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Sürecin en karmaşık ve sorunlu ayağını oluşturan serbest fonların ödemeleri ise en sona bırakılacak.

Öte yandan, mağduriyetleri hızla gidermek amacıyla 1 milyon liranın altındaki bakiyelere sahip küçük yatırımcılara öncelik tanınmasını öngören alternatif bir model de tartışılıyor. Ancak bu formülün uygulanabilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edebileceği yönünde ciddi hukuki çekinceler bulunuyor.

"ETKİN PİŞMANLIK" İÇİN İKİ KATI ÖDEME ŞARTI

Fon krizinin hukuki boyutu da yeni hamlelerle genişliyor. SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında tespit edilen usulsüz işlemler sebebiyle, aralarında tutuklu isimler Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi uyarınca başlatılan adli süreçte, şüphelilere "etkin pişmanlık" mekanizmasının detayları da hatırlatıldı. Kurul kararında, ilgili şahısların etkin pişmanlıktan yararlanabilmeleri için elde ettikleri veya edilmesine sebep oldukları haksız menfaatin iki katı tutarındaki parayı (500 bin TL'den az olmamak şartıyla) 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına yatırmaları gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com