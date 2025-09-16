Türk Japon dostluğunun temeli orada atılmıştı: Japon ve Türk bayraklarıyla donatıldı

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 135 yıl önce Japonya'ya gönderilen ve Türk-Japon dostluğunun temellerini atan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 Osmanlı denizcisi, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde düzenlenen anma programı öncesinde anıta Türk ve Japon bayrakları asıldı. Tören alanı da iki ülkenin bayraklarıyla donatıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından şehitler için dualar edildi. Programın ardından şehitlerin anısına denize çelenk bırakıldı.

Ertuğrul Fırkateyni'nin hazin hikayesi

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han, 1889 yılında Japon İmparatoru Meiji'ye iade-i ziyaret ve dostluk mesajlarını iletmek üzere Ertuğrul Fırkateyni'ni Japonya'ya göndermişti. Fırkateyn, Japonya'da üç ay kaldıktan sonra 15 Eylül 1890'da dönüş yoluna çıktı. Ancak gemi, Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra şiddetli bir kasırgaya yakalandı. 16 Eylül 1890 gecesi Kaşinozaki Burnu'ndaki kayalıklara çarparak ikiye bölündü ve battı. Kazada 527 mürettebat şehit oldu, 69 kişi ise Japon balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Japon halkının kazanın ardından Osmanlı denizcilerine gösterdiği yardım ve ilgi, Türk-Japon dostluğunun en önemli temellerinden birini oluşturdu. Japonya'da Türk mürettebat için anıtlar dikildi ve her yıl düzenlenen törenlerle şehitler yad edilmeye devam ediyor. Tekirdağlı Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Yarbay Ali Bey ve diğer şehit denizciler anısına da Tekirdağ'da anıt dikilmiş, ayrıca bir mahalleye Ertuğrul Fırkateyni'nin adı verilmişti.

"Türk ve Japon halkları arasında sarsılmaz dostluk kuruldu"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, tarihin derinliklerinden gelen bir dostluğun, fedakarlığın ve kahramanlığın izlerini yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 1890 yılında Japonya'ya bir dostluk seferi için gönderilen Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda uğradığı elim bir deniz kazasında 587 kahraman evladımızı şehit vermiştir. Bu hazin olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı bırakmış; ancak aynı zamanda Türk ve Japon halkları arasında sarsılmaz bir dostluğun temellerini de atmıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Tekirdağ Dedecik Köyü'nden yola çıkarak Ertuğrul Seferi'ne katılan Ertuğrul Süvarisi Yarbay Ali Bey'i de rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun ve silah arkadaşlarının cesareti, vatan sevgisi ve görev bilinci; bizlere onurlu bir miras, gurur duyulacak bir tarih bırakmıştır."

Törene yoğun katılım oldu

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ