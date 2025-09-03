Türk Hava Kuvvetleri, Afganistan'a İnsani Yardım Gönderdi

Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerinin Afganistan'a ulaşmak üzere Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıktığını duyurdu. Yardım malzemeleri, Kunar vilayetindeki deprem felaketi sonrası gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin Afganistan'a ulaştırmak üzere, Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıktığını açıkladı.

MSB, Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi üzerine AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına dair resmi sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. MSB, Hava Kuvvetlerine ait A400M uçak ile Kayseri Havalimanı'ndan yola çıkacağını duyurdu.

"İnsani yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştırılmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile yola çıktı"

MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
