Türk Halk Müziği'nin Unutulmaz Sesi Bahattin Karakoç Hayatını Kaybetti

TRT Erzurum Radyosu'nun emekli sanatçısı Bahattin Karakoç, Narmanlı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

TRT Erzurum Radyosu'nun emekli sanatçılarından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz sesi Bahattin Karakoç (74) Erzurum'da yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Karakoç'un vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yaşattı.

Pasinler'den Türkiye sahnelerine

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere köyünde 1951 yılında dünyaya gelen Karakoç, çocukluk yıllarında yoksulluk ve zorluklarla mücadele etti. Ankara'ya ağabeyinin yanına gidişi onun hayatının dönüm noktası oldu. 1965'ten itibaren amatör olarak sahne almaya başlayan Karakoç, güçlü ve davudi sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Başkent gazinolarında sahneye çıkan sanatçı, Belkıs Akkale, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Selahattin Alpay, İbrahim Tatlıses gibi dönemin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Ankara'da ve Anadolu'nun birçok yerinde verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

TRT yılları ve "ayaklı kütüphane"

1976'da Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak "bölge sanatçısı" unvanını alan Karakoç, 1982'de TRT Erzurum Radyosu'nda göreve başladı. Türk Halk Müziği repertuvarına hakimiyeti ve yöresel tavırlara olan bağlılığı nedeniyle "ayaklı kütüphane" olarak anıldı.

TRT'de toplam 33 yıl görev yapan sanatçı, 2016 yılında emekli oldu.

Karakoç, özellikle uzun havalardaki ustalığıyla tanınıyordu. Doğu Anadolu'nun mayaları, İç Anadolu'nun bozlakları, Urfa hoyratları, Malatya Arguvan ve Gaziantep Barak havalarını en özgün şekliyle icra ederek hafızalara kazındı.

Türkülerle yoğrulmuş bir ömür

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce türküyü seslendiren Karakoç, aynı zamanda şiirler de yazdı. "Ana", "Sevda Gelin" ve "Bitmez Gecelerim" gibi eserleri onun duygulu dünyasını yansıtan unutulmaz dizeler arasında yer aldı.

Mütevazı kişiliği, efendiliği ve halkla iç içe duruşuyla tanınan Karakoç, sadece sesiyle değil, insanlığıyla da sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

Sanatçı için öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de cenaze namazı kılındı. Ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Bahattin Karakoç, dualar eşliğinde Erzurum Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanat camiasından dostları, TRT'deki mesai arkadaşları ve sevenleri, "Türk Halk Müziği büyük bir çınarını kaybetti" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Beş çocuk babası olan Karakoç'un adı, derin sesiyle yorumladığı türkülerde ve yetiştirdiği kuşaklarda yaşamaya devam edecek. - ERZURUM