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Kayseri'de 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen firari zanlı Gürcistan'da yakalandı

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Kayseri'de yaklaşık 4,5 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen firari şüpheli, Gürcistan'da yakalandı.

Kayseri'de yaklaşık 4,5 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen firari şüpheli, Gürcistan'da yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak 2022'de, Hunat Mahallesi'nde, kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçtığını tespit eden ekipler, gerekli makamlarla iletişime geçti.

Yapılan çalışma sonucunda yakalanan M.Y, Gürcistan yetkilileri tarafından Hopa'daki sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan M.Y, Hopa Cezaevi'ne teslim edildi.

Olay

M.Y, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde, 3 Ocak 2022'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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