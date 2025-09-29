Türk Edebiyatının Usta İsimlerinden Yavuz Bülent Bakiler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta isimlerinden 89 yaşındaki şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Ayşe Bakiler, oğlu Emrah Melihşah Bakiler, kızı Aybala Tuğba Özveri, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eski Bakan Veysel Eroğlu, eski Van Müftüsü Nimetullah Arvas, bazı protokol üyeleri, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından yazarın cenazesi, vasiyeti nedeniyle defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Yavuz Bülent Bakiler'in yarın Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"Ağabeyimi iki kelime ile anlatmak mümkün değil"

Bakiler'in kardeşi Cemal Naci Bakiler, "O benim arkamda bir dağdı. Beklenmedik bir zamanda kaybettik. Ne diyeceğim bilemiyorum, kelimeleri dizemiyorum. Bizi yalnız bıraktı. Allah mekanını cennet eylesin. Ağabeyimi iki kelime ile anlatmak mümkün değil. Çok yürekli, vicdanlı, etrafına yardım etmek isteyen ve etrafını koruyan birisiydi. Şiirleriyle, kitaplarıyla herkesin benimsediği birisiydi" dedi.

"Güçlü bir ses, güçlü bir karakterdi"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise, "Yavuz Bülent Bakiler denince akla öncelikle Türkçenin çok güçlü bir sesi gelir. Türkçeye olan düşkünlüğü, Türk kültürü, edebiyatı ve değerlerini yaşatma konusundaki gayreti ve hassasiyetiyle tanınırdı. Türk-İslam kültürünü vurgusu, Türkçeyi kullanışı, şairliği ve hitabetiyle milletimizin inancı ve kültürel değerleriyle buluşmuş; Anadolu'yu ve Anadolu insanını yakından tanımış güçlü bir ses, güçlü bir karakterdi. Arkasında çok güzel hatıralar ve izler bırakmış önemli bir isim olarak hafızalarda yerini aldı" diye konuştu. - İSTANBUL