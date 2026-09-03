Suriyeli Çobana İkamet Cezası: Aile Sahip Çıktı

Hatay'da 5 yıldır Barut ailesinin çobanlığını yapan ve çiftin 7. evladı olarak gördüğü Suriyeli Abdurrahman Elrahim'e ikamet ilini terk ettiği için idari para cezası uygulandı ve Şanlıurfa'ya geri dönmesi istendi. Yetim olan ve annesi başkasıyla evlenen Suriyeli Abdurrahman, "Yanımdakileri babam ve annem yerine koydum. Babam ölmüştü, beni sahiplendiler ailem oldular" diyerek, Barut ailesinin yanından ayrılmak istemediğini söyledi.

Kumlu ilçesi Paşahüyük Mahallesi'de çobanlık yapan 20 yaşındaki Elrahim, Suriye'den kaçıp sığındığı Türkiye'de ilk olarak Şanlıurfa'ya yerleşti. Babası vefat eden ve annesi başkasıyla evlenen Elrahim, Hatay'a getirilerek dilendirilmeye başlandı. Suriyeli Elrahim'i 5 yıl önce dilenirken bulan ve evine getiren Hüseyin Barut, yetim gence baba şefkatiyle yaklaştı. Ailenin hayvanlarına çobanlık yapan Elrahim, sadakati ve sevgisiyle ailenin güvenini kazanarak Hüseyin ve Hatice Barut'un adeta 7. evladı oldu. Geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından ikame ili olan Şanlıurfa'yı terk ettiği Elrahim'e idari para cezası uygulandı ve ikame iline geri dönmesi istendi. Barut ailesi de evlatları gibi gördükleri ve yıllardır baktıkları Elrahim'in Şanlıurfa'ya geri gönderilmemesi için yetkililerden yardım istedi.

"Çocuğun kimsesi yok, benim içinde evlatlarımdan hiçbir farkı yok"

Dilenirken bulup sahiplendiği Suriyeli genci evladı gibi gören Hüseyin Barut, "Bize ceza geldi, Şikayet etmişler. Çocuğu evlatlık aldım, 5 yıldır yanımda. Benim 6 tane çocuğum var bu da 7. çocuğum. Şimdi devletimiz kimliğini versin nüfusuma alırım. Şanlıurfa'da oturumu olduğu ve Hatay'a geldiği için jandarma gelerek ceza uyguladı. Ben bu çocuğu dilendirirlerken, evlatlık aldım. Çocuğun kimsesi yok, benim içinde evlatlarımdan hiçbir farkı yok. Şikayet sonrası ceza yazdılar ve Şanlıurfa'ya geri gönderileceğini söylediler. Ben bu çocuğu kimseye vermem. Ailemizden birisi ve evlatlarımızdan farkı yok. Depremde çadırda bizle beraber uyudu" dedi.

Abdurrahman'ı 2. oğlu olarak gördüğünü belirten Hatice Barut da, "Geldiler, Abdurrahman'ı alıp götürdüler. 5 yıldır biz bakıyoruz ve bizimle beraber. Benim bir oğlum var bu da ikinci oğlum. Bu çocuk Şanlıurfa'ya gitse babası ölmüş, annesi başkasıyla evlenmiş ve kendiini kabul etmiyorlar. Devlet büyüklerimizden isteğimiz ya kimlik versinler ya da naklini Hatay'a getirsinler" dedi.

Yıllardır birlikte yaşadıkları Elrahim'in kendilerinden ayrılmamasını isteyen Esma Seher Barut, "Kardeş gibi büyüdük ve Suriye'ye gitse yapamayız. Dün akşam geldiler aldılar, biz ağlayacaktık. Orada babası ölmüş, annesinin kocası kendini istemiyor. Biz kendine bakıyoruz ve göndermeyiz" dedi.

"Babam ölmüştü, beni sahiplendiler ailem oldular"

Hatice ve Hüseyin Barut çiftine anne ile baba diyerek hitap eden Abdurrahman Elrahim', "Yanımdakileri ane ve babamın yerine koydum. Babam ölmüştü, bu aile beni sahiplendi. Rabbim razı olsun. Ben buradan gitmek istemiyorum. Bana ceza yazdılar, benim kimsem yok. Şanlıurfa'dan Hatay'a ikametimi getirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı