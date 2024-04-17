Turgut Özal, Vefatının 31. Yıl Dönümünde Anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31'inci yıl dönümünde memleketinde adını taşıyan üniversitede törenle anıldı. Anma programına katılan TBMM Eski Başkanlarından Cemi Çiçek, " Turgut Özal, Türk siyasetinde çok önemli bir devlet ve siyaset adamı, bir öğretmen, bir öğretici" dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31. ölüm yıl dönümünde Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenen program ile anıldı. Üniversitenin Battalgazi Konferans Salonunda gerçekleşen 'Turgut Özallı yıllar' konulu panele TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek katıldı.

Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyeleri arasında yer alan Çiçek, 1987 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat milletvekili olarak girdiği mecliste Turgut Özal tarafından kurulan 46. Türkiye Hükümetinde aileden sorumlu devlet bakanı olarak de yer aldı.

Özallı yıllardan bahseden Cemil Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girildiğini belirterek, "Bu birinci yüzyılda bu ülkenin çok önemli kazanımları var. Olanları o gününün şartlarında değerlendirdiğimizde Türkiye epey mesafe kat etti. Ama nedense çeşitli sebeplerden dolayı birinci yüzyılda 3 önemli kazanımımızın yeteri kadar farkında değiliz. Bu 3 önemli kazanımdan bir tanesi milli mücadeledir. Eğer milli mücadeleyi başaramasaydık, o kurtuluş havasından muzaffer olarak çıkmasaydık bugün burada bu toplantıyı yapamazdık. İkincisi geçen yüzyılda Türkiye'nin Cumhuriyete kavuşmuş olmasıdır. Cumhuriyet olmasaydı bu kürsüde konuşan insan belki de bu sıfatla konuşamayacaktı. Cumhuriyet milletimizin en önemli kazanımlarından birisidir. Eksiği olabilir, noksanlar olabilir yapılacak daha çok iş var ama önemli bir kazanımdır. Üçüncüsü de demokrasidir. Babamdan sonra benim üzerimde en çok hakkı olan kimdir derseniz; kardeşlerim, dayılarım, amcalarım değil rahmetli Turgut Özal'dır. Turgut Özal olmasaydı bugün bu konuşmayı yapan insan siyasette olmazdı. Ben 57 senedir devlet ve millet için aklınca kararınca hizmet eden bir insanım. Turgut Özal Türk siyasetinde çok önemli bir devlet ve siyaset adamı, bir öğretmen bir öğretici" şeklinde konuştu.

Siyasetin yol haritasının tecrübeyle çizildiğini ifade eden Çiçek, "Tecrübeyi yok sayan tecrübeyi dışlayan, her şeyin sadece kendisiyle başladığını kabul eden siyasetçilerin hizmeti de eksik olur, devlete millete verebilecekleri de fevkalade sınırlıdır" dedi.

Malatya'da iki üniversite bulunduğunu da belirten Cemil Çiçek, "Üniversitelerimiz Malatya için önemli bir kazanım. Birisi İnönü Üniversitesi diğeri Turgut Özal Üniversitesi. Bu 2 isim size önemli bir sorumluluk yüklüyor. Değerli rektörlerimiz eğer bilgi temelli bilgiye dayalı bu insanların anlamazsak anlatamazsak emin olun siyasi çatışmalarının konusunu yapmaktan Türkiye'yi kurtaramayız. Turgut Özal hayatın içinden gelen bir devlet ve siyaset adamıdır. Hiçbir yere yatay geçiş yapmamıştır. Bir memur çocuğu olarak hayatın bütün zorluklarını da yaşayarak en tepe noktaya kadar gelmiş bir insan, dolayısıyla hayatında ikbali de görmüş, kahrı da çekmiş bir isim" ifadelerine yer verdi.

Panelde konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Turgut Özal'ın Türkiye'yi dönüştürdüğünü ve ufkunu açtığı ifade ederek, "Türkiye'nin adeta istikametini, yönünü, raylarını dönüştürdüğü dönemde üniversite öğrenciydim ben. O dönemde çok farkında değildik ama bugünlere geldiğimizde 83'ten itibaren Türkiye'nin nasıl ray değiştirdiğini ufkunu ne kadar genişlettiğini çok daha iyi müşahede ettik" şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'de Turgut Özal'ın Türkiye'de bir döneme damgası vurmuş ve büyük bir dönüşüm hareketini gerçekleştirmiş bir isim olduğunu dile getirerek "Özal, vizyonu ile Türk siyasetinde farklı bir çizgi geliştirmiş, Türk toplumunu sürekli yeni kavramlarla tanıştırmıştır. Türk siyasetini Özal öncesi dönem ve Özal sonrası dönem olarak adlandırmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Özal reformist kişiliği ile ekonomi, iç ve dış siyasette yeni bir dönemi ve kavramları hayatımıza yerleştirmiştir. Onun oluşturduğu zihniyet dönüşümü daha sonraki dönemlerde siyasetimize de yön vermiş ve Türkiye onun belirlediği ilkelerle yoluna devam etmiştir. Bu durum çizdiği vizyonun Türkiye için ne kadar isabetli olduğunu da göstermektedir" diye konuştu.

Panelin ardından TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindekiler üniversitede bulunan Turgut Özal Müzesi'ni gezdi. - MALATYA