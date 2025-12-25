TÜRGEV, 1 Ocak 2026 Gazze yürüyüşünde tek yürek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), TÜGVA öncülüğünde 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Gazze yürüyüşünde yer alarak, Gazze'de süren insani krize karşı vicdani ve insani sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla Milli İrade Platformu'nca, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek yürüyüşünün detayları kamuoyuyla paylaşıldı. TÜGVA Genel Merkezi'ndeki toplantıya katılan TÜRGEV, Gazze'deki mevcut insani tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkes sahadaki tabloyu değiştirmedi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenleneceğini belirtti. Erdoğan, yürüyüşün "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" ve "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganlarıyla saat 08.30'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesine rağmen sahadaki insani tablonun değişmediğine dikkat çeken Erdoğan, meselenin siyasi bir başlık olmanın ötesinde, insanlık vicdanını doğrudan ilgilendiren bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Kalıcı bir barışın ancak adalet ve sorumluluk mekanizmalarının işletilmesiyle mümkün olabileceğini belirten Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının da uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

"Bu yürüyüş, insanlık onuruna sahip çıkan ortak bir vicdan çağrısıdır"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin meselesinin Türkiye açısından yalnızca tarihi bir sorumluluk değil; aynı zamanda ortak insani değerler, adalet duygusu ve vicdan bilinciyle şekillenen güçlü bir dayanışma alanı olduğunu ifade etti.

TÜRGEV olarak Filistin meselesini uzun süredir gündemlerinde tuttuklarını belirten Yılmaz, gençlerin yaşananları doğru kaynaklardan tanımalarını ve süreci insani boyutuyla kavramalarını amaçlayan farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilen "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık", "5N1KUDÜS" ve "Sadakat" sergileriyle, gençlerin yaşananlara tanıklık etmelerinin ve bu bilinci kalıcı bir sorumluluk anlayışına dönüştürmelerinin hedeflendiğini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes söylemlerine rağmen sivillerin zorlu şartlarda altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Yılmaz, özellikle kış aylarının barınma, ısınma ve temel ihtiyaçlara erişimi daha da güçleştirdiğini belirtti. Yaşanan sürecin, insanlığın ortak vicdanını harekete geçiren ve dayanışmayı büyütmeyi zorunlu kılan bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.

Devlet duruşu, sivil toplumun vicdani sorumluluğu

Yılmaz, TÜRGEV Vakfı'nın Hamisi Cumhurbaşkanı liderliğinde Filistin meselesinde sergilenen ilkeli ve kararlı devlet duruşunun en başından bu yana net bir şekilde ortaya konulduğunu, sivil toplumun ise bu duruşu vicdan, merhamet ve insani sorumluluk ekseninde güçlendirdiğini dile getirdi.

İnsani yardımların artırılmasının, ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Yılmaz; özellikle çocukların, gençlerin ve ailelerin umutlarını koruyacak adımların tüm insanlık adına büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Gençlerle birlikte umut ve dayanışma için

TÜRGEV'in kuruluşundan bu yana gençliği merkeze alan bir sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini belirten Yılmaz, vakfın gençleri adalet, merhamet ve insan onuru ekseninde; iyiliği çoğaltan, dayanışmayı büyüten ve mazlumdan yana durmayı ilke edinen bireyler olarak yetiştirmeyi önemsediğini ifade etti.

1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yürüyüşün; Gazze'deki sivil halk için umudu diri tutan, insanlık onuruna sahip çıkan ve ortak vicdanı görünür kılan güçlü bir dayanışma buluşması olacağını belirten Yılmaz, tüm duyarlı kesimleri bu anlamlı birlikteliğe davet etti.

Süper Lig'in dört büyüğünden ortak çağrı

Basın toplantısında spor camiasından da TÜGVA'nın çağrısına destek geldi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor temsilcileri, Filistin meselesinin insani bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak taraftarı 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'ne davet etti.

Toplantının sonunda Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve vicdan sahibi herkese çağrıda bulunarak, "Yeni yılın ilk gününde Gazze için dünyaya güçlü bir ses vermek istiyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL