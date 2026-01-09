Fransa'da Öldürülen Terör Örgütü PKK Yöneticileri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez İçin Tunceli'de Anıldı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Fransa'nın Paris kentinde 9 Ocak 2013 tarihinde öldürülen terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Sakine Cansız için Tunceli'de anma töreni düzenlendi.

9 Ocak 2013'te Fransa'nın Paris kentinde silahlı saldırı sonucu öldürülen terör örgütü PKK yöneticilerinden Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez için Tunceli'de anma töreni düzenlendi.

Törene Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da katıldı. Anma programı kapsamında Tunceli Cemevi'nde bir araya gelen kalabalık, Sakine Cansız'ın mezarına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma ve yürüyüş, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.