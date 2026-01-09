Haberler

Fransa'da Öldürülen Terör Örgütü PKK Yöneticileri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez İçin Tunceli'de Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Paris kentinde 2013'te öldürülen PKK yöneticilerinden Sakine Cansız için Tunceli'de anma töreni yapıldı. Törene DBP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Tunceli Milletvekili katıldı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Fransa'nın Paris kentinde 9 Ocak 2013 tarihinde öldürülen terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Sakine Cansız için Tunceli'de anma töreni düzenlendi.

9 Ocak 2013'te Fransa'nın Paris kentinde silahlı saldırı sonucu öldürülen terör örgütü PKK yöneticilerinden Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez için Tunceli'de anma töreni düzenlendi.

Törene Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da katıldı. Anma programı kapsamında Tunceli Cemevi'nde bir araya gelen kalabalık, Sakine Cansız'ın mezarına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma ve yürüyüş, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı

Canlı yayında gazeteciye tank çarptı