Tunç Soyer: 'Bundan Sonra Hepimizin Bir Yarısı Eksik'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası kapsamında düzenlenen konserde Antakya Medeniyetler Korosu, sürpriz sanatçılarla Kültürpark’ta seyirciyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimse, hayatının sonuna kadar bu acıyı unutamayacak. Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında düzenlenen konserde Antakya Medeniyetler Korosu, sürpriz sanatçılarla Kültürpark'ta seyirciyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimse, hayatının sonuna kadar bu acıyı unutamayacak. Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek olmak amacıyla dayanışma konseri veren Antakya Medeniyetler Korosu, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluştu. Koro, depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkılar seslendirdi. Koroya, konuk sanatçı olarak depremlerde Hatay'da ailesinden pek çok kişiyi kaybeden Uğur Aslan ile İzmir Anadolu Kadınları Korosu da eşlik etti. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı" diye seslendi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat'ın sahneye davet ettiği Başkan Soyer, depremler nedeniyle büyük acıların yaşandığını hatırlatarak, "Yasımız çok büyük. Bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimse, hayatının sonuna kadar bu acıyı unutamayacak. Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik" diye konuştu.

"BUGÜN KONSERE GELEREK BİR AİLENİN 3 AYLIK KİRASINI ÖDÜYORSUNUZ"

Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, konsere gelen ve dayanışmaya katkıda bulunan İzmirlilere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Antakya Medeniyetler Korosu'ndaki depremzedeler, Türkiye'nin farklı şehirlerine dağıldı. Bizler depremzedeyiz. Depremin üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti. Türkiye'nin çok farklı yerlerine gittik. Ben, İzmir'e geldim. İzmir'de görüştüğüm depremzedelerde şunu gördüm ki İzmir halkı çok insana yardım etti. Depremin 8. saatinde enkazdan çıkarıldım. Deprem bölgesinde kalmış biri olarak söylüyorum; birilerinin şov yapıp televizyonlara çıktığı zamanlarda, sağımda solumda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerini görüyordum. Tunç Soyer'in hakkı ödenmez. Tunç Ağabey, iyi ki varsın. Türkiye tarihindeki en muhteşem projeyi, 'Bir Kira Bir Yuva' ile bence İzmir yürütüyor. O erzaklar, o kıyafetler… Allah bin kere razı olsun. İşte siz, bugün bu konsere gelerek öyle bir iyilik yapıyorsunuz ki bir ailenin 3 aylık kirasını ödüyorsunuz."

"SEVİLESİ ŞEYLER; İNSANLAR, CANLILAR VE DOĞAYMIŞ. LÜTFEN ARTIK EŞYALARI SEVMEYİN"

Sanatçı Uğur Aslan ise şöyle konuştu:

"Önderliğini yaptığınız proje çok kıymetli. Kudretiniz içerisine sığdırdığınız merhametiniz için teşekkür ediyorum. Dayanışmanın tarifinin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hayat, öznenin artık insan olduğu bir noktaya getirdi ve doğa onun içerisine tıkıştırılmış her şeyi kustu. Bir kez daha anladım ki aslında eşyalar kullanılmak için var. Sevilesi şeyler; insanlar, canlılar ve doğaymış. Sizden ricam, lütfen artık eşyaları sevmeyin."

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konsere gidemeyenler de 50 lira tutarındaki katılımsız bilet seçeneğiyle dayanışmaya katkıda bulundu. Konserin geliri 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına aktarıldı.