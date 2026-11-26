Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan 2026 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporu yayımlandı. Raporda Düzce Üniversite, enerji ve bilişim başta olmak üzere çok sayıda araştırma alanında hem kalite hem de hacim açısından ulusal ortancanın üzerinde yer aldı.

Düzce Üniversitesi'nin kendi yetkinlik haritasında ise ormancılık araştırma hacmiyle, içten yanmalı motor teknolojileri de kalite puanıyla öne çıktı.200 üniversitenin 20 ana ve 134 alt araştırma alanında değerlendirildiği analizde yayın etkisi, nitelikli yayın üretimi, Ar-Ge proje hacmi, patent atıfları ve uluslararası iş birlikleri dahil 11 gösterge esas alındı. Değerlendirmede kalite boyutu yüzde 60, hacim boyutu ise yüzde 40 ağırlıkla hesaplandı.

Enerji teknolojilerinde altı araştırma alanı 1. bölgede

Düzce Üniversitesi, Biyoenerji, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Elektrik Güç Dönüşümü, İletim ve Dağıtımı, Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği alanlarında hem kalite hem de hacim açısından ulusal ortancayı aşarak 1. Bölge'de yer aldı. Biyoenerji ve Güneş Enerjisi alanları yüksek kalite puanlarıyla dikkat çekerken Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri alanları da atıf ve kalite göstergeleriyle öne çıktı.

Ormancılık, Düzce Üniversitesi'nin araştırma hacmi en yüksek alanı oldu

Düzce Üniversitesi Yetkinlik Haritası'na göre Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliğini kapsayan Ormancılık, Düzce Üniversitesi'nin araştırma hacmi en yüksek alanı oldu. İçten Yanmalı Motor Teknolojileri, Biyoenerji ve Güneş Enerjisi, kurum içi değerlendirmede en yüksek kalite puanlarına ulaşan alanlar arasında yer aldı. Bitki Koruma, Yüzeyler ve Arayüzler, Mimarlık ve Elektrik Güç Dönüşümü de araştırma hacmi ve kalite göstergeleriyle Düzce Üniversitesi'nin yetkinlik haritasında 1. Bölge'de konumlandı.

Yapay zeka ve veri analitiğinde ulusal ortancanın üzerinde

Düzce Üniversitesi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Büyük Veri ve Veri Analitiği, Modelleme ve Simülasyon, Nesnelerin İnterneti ve Güç Elektroniği alanlarında her iki değerlendirme boyutunda da ulusal ortancanın üzerine çıkarak 1. Bölge'de yer aldı. İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık yüksek kalite puanlarıyla dikkat çekerken Yoğun Madde Fiziği, İnorganik Kimya ve Eklemeli İmalat da Düzce Üniversitesi'nin yetkinlik gösterdiği alanlar arasında yer aldı.

Düzce Üniversitesi, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge projeleri ve uluslararası araştırma iş birlikleriyle ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı