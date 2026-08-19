78 yaşındaki Hüseyin Dede'nin raylı ulaşım çözümü

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, yolu bulunmayan evine kendi imkanlarıyla 120 metre uzunluğunda raylı ulaşım sistemi kurdu. Dik yamaçta bulunan evine ulaşmak için yıllardır zorlu bir yolculuk yapan Kadıoğlu, tasarımını kendisinin yaptığı sistemle yaklaşık 1,5 dakikada evine ulaşıyor.

Köprübaşı ilçesine bağlı Çifteköprü Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kadıoğlu'nun evi, yaklaşık 37,5 derece eğime sahip yamaçta bulunuyor. Evine ulaşım için herhangi bir yol bulunmayan Kadıoğlu, özellikle tamirat ve tadilat çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemeleri taşımakta güçlük yaşamaya başladı. Yaklaşık 30 yıl demir ve çelik sektöründe esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Kadıoğlu, karşılaştığı ulaşım sorununa kendi mesleki tecrübesiyle çözüm üretmeye karar verdi. Projesini kendisi hazırlayan Kadıoğlu, yamaca yaklaşık 120 metre uzunluğunda demir raylar döşeyerek, ilkel bir raylı sistem oluşturdu. İlk etapta sistemi manuel olarak kullanan Kadıoğlu, daha sonra geliştirdiği düzeneği motor ve çeşitli mekanik ekipmanlarla donatarak daha kullanışlı hale getirdi. Raylar üzerinde hareket eden sistem, Kadıoğlu'nun yanı sıra eve gelen misafirlerin ulaşımında ve yüklerin taşınmasında da kullanılıyor.

Yürüyerek 500 metre, raylı sistemle 1,5 dakika

Dik yamaç nedeniyle evine yürüyerek ulaşmanın oldukça güç olduğunu belirten 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, raylı sistem sayesinde hem zamandan hem de enerjiden tasarruf ediyor. Yaklaşık 120 metrelik mesafeyi raylı sistemle 1,5 dakika civarında kat eden Kadıoğlu, yürüyerek kullanılan güzergahın ise yaklaşık 500 metreyi bulduğunu ifade etti. Yıllarca demir ve çelik işiyle uğraşmasının kendisine sistemin yapımında avantaj sağladığını anlatan Kadıoğlu, yol sorununun kendisini farklı bir çözüm aramaya yönelttiğini belirtti.

Kadıoğlu'nun kendi tasarımıyla kurduğu sıra dışı sistem, mahallede de dikkat çekiyor. Dik yamaca döşenen raylar üzerinde hareket eden düzenek, evin ihtiyaçlarının taşınmasının yanı sıra Kadıoğlu'nun günlük ulaşımını da kolaylaştırıyor. Kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği sistem sayesinde ulaşım sorununu farklı bir yöntemle çözen Kadıoğlu, yıllardır yaşadığı yol sıkıntısını geliştirdiği raylı sistemle geride bırakmış oldu.

"Yaklaşık 500 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunuyor"

Yaklaşık 30 yıl boyunca demir ve çelik sektöründe esnaflık yaptığını anlatan Kadıoğlu, ulaşım sorunu yaşayınca kendi çözümünü üretmek için proje hazırladığını ifade etti. Kadıoğlu, "30 yıl esnaflık yaptım. Demir, çelik işledim. Yol problem olunca evin önüne gitmek için bir proje hazırladım. Proje aşamasındayken elektrik yoktu. İlk yaptığımda kumandam manueldi. Sonrasında bu sistemi değiştirdim. Telsiz ile antene ulaşarak istediğim devirlerde ray çalışıyor. Sanayi elektriği ile çalışıyor. Yaklaşık 500 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Tedbir amaçlı o kadar yük vurmuyoruz. Bunun halatının kesilmesinden başka bir tehlikesi yok. Tecrübeleri işin içerisine dahil edilerek tamamen sistematik bir şekilde yaptım. 2019 yılından beri kullanıyorum. İleride bir kabin yapmayı düşünüyorum. Bahçemizin hizmetini görecek. Elektrik kesilirse olduğu yerde kalıyor. Ondan dolayı bir tehlikesi yoktur" dedi.

"Yukarı gidiş pahalı, aşağı iniş ucuz"

Sistemin ilk kez görenler tarafından hayretle ve endişeyle karşılandığını dile getiren Kadıoğlu, "Bazen komşularımız korkuyor. Ben de onlarla beraber bindiğimde demek ki bunda bir tehlike yok diyorlar. Olmaz diye bir şey yok. Tehlike olabilir. Özel üretim bir halatı var. Kontrol ediyorum, belli bir süreden sonra değiştiriyorum. Bu sistem bizim için çok pratik oldu. Bu arazide 37,5 meyilli bir arazi. Yoldan evin arası 120 metre ancak düz bir şekilde yürüyerek eve çıkamıyorsun. Arazide dolaşarak gidildiği için 500 metreyi bulabiliyor. Yoldan evime çıkmam uzun dakikalar alıyor. Bu makineye bindiğimde 1,5 dakikaya eve gidebiliyorum. Yukarı gidiş pahalı, aşağı iniş daha ucuz oluyor. Komşu geleceği zaman ben veya eşim aşağıya inip alıyoruz. Evin üstünde bir yol çalışması başlattık, o bittiği zaman sistemi turistik amaçlı kullanacağım. İlk kez görenler buna binilmez diyorlar. Onlara çok korkunç geliyor. İnsanlar korkmakta haklı. Hiç ayıplamıyorum, aksine hoş karşılıyorum. Çok normaldir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı