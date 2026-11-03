Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır Valisi'ne Trabzonspor forması hediye etti

"Güneydoğu Anadolu Kültür, Tarih ve Medya Buluşması" gezisi kapsamında Diyarbakır'a gelen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyeti, bölgenin tarihi dokusunu yerinde görmek ve meslektaşlarıyla köprüler kurmak amacıyla kente çıkarma yaptı.

Program vesilesiyle Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Trabzon basını ile de bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Trabzon ile Diyarbakır arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve medya mensuplarının şehirler arasındaki iletişime katkısı değerlendirildi.

Vali Zorluoğlu'ndan Güneydoğu vurgusu: "Kardeşlik köprüleri medyayla güçleniyor"

Diyarbakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Trabzon ile Diyarbakır arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve medya mensuplarının iller arası köprü görevindeki önemi masaya yatırıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Trabzon'dan gelen gazetecileri kente ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diyarbakır; tarihi, kültürü, medeniyetler beşiği kimliği ve misafirperverliğiyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran müstesna bir şehirdir. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin bu anlamlı ziyareti, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu arasında kurulan gönül köprülerini daha da sağlamlaştırmaktadır. Basın mensuplarımızın sahada yazdığı her satır, bu toprakların gerçek potansiyelini ve kardeşlik iklimini tüm ülkeye duyurmakta büyük bir rol oynamaktadır" dedi.

Trabzonspor forması hediye edildi

Kahvaltı ve samimi sohbetlerin ardından program, iki şehir arasındaki dostluğu taçlandıran hediye takdimiyle devam etti. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na Trabzonspor'un resmi formasını ve Karadeniz kültürünü yansıtan çeşitli hediyeler takdim etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük Diyarbakır'daki misafirperverlikten duydukları memnuniyeti şu şekilde dile getirdi:

"Trabzon basını olarak, ülkemizin her karış toprağını, tarihini ve kültürünü yerinde görmek, mesleki dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla bu anlamlı geziyi düzenledik. Diyarbakır'ın tarihi zenginlikleri karşısında büyülenmemek elde değil. Valimiz Murat Zorluoğlu'na bizlere gösterdiği yakın ilgi, sıcak ev sahipliği ve nazik kabulleri için tüm heyetimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Medya buluşmaları devam edecek

Kahvaltı programı, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyetinin Diyarbakır programı kapsamında tarihi surlar, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve kentin diğer kadim kültürel duraklarını ziyaret ederek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Program Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ile devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı