Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da keçi sürüsü tartışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, keçi sürüsünün meralık alanda otlatılması tartışması yaşandı. Sürü sahibi ve ilçedeki kamu kurumları arasında gerilim yaşandı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde, keçi sürüsünün meralık alanda "kaçak otlatılması" yüzünden sürünün sahibiyle ilçedeki kamu kurumları karşı karşıya geldi.

İddiaya göre, Trabzon'un Hayrat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Temel Baş, 23 Haziran'da 250 keçiden oluştuğunu söylediği sürüyü otlatmak için Dağönü Mahallesi'ndeki Cihali Yaylası'na gitti. Sürü otlarken jandarma ekipleri gelerek, "Kaymakamlığın yazısına göre yaylayı kullanım haklarının olmadığı"nı belirterek, sürünün götürülmesini istedi. Yaşanan tartışma üzerine Temel Baş, sürüyü bırakıp kaçtı. Jandarma ekipleri, sürüyü akşam saatlerinde mahalleye getirerek ahıra bıraktı.

Temel Baş'ın babası Mehmet Baş'a, Tarım ve Orman Müdürlüğünden gönderildiği belirtilen mesajda, "24 Haziran 2024'te saat 12.00 de Cihali Yaylası'nda tespit edilen 205 adet küçükbaş hayvan (keçi) 4342 sayılı Kanun'un 19. ve 22. maddesi gereğince jandarma eşliğinde Yeniköy Mahallesi'ndeki işletmenize eksiksiz olarak indirilmiş, tutanak altına alınıp ahırınızın kapısı kapatılmıştır. İlgili video ve fotograflar tarafinıza gönderilmiştir. Bundan sonraki süreçte keçilerinizle ilgili meydana gelecek olan herhangi bir olumsuz durumda sorumlu şahsınız olup Hayrat Kaymakamlığı, Hayrat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hayrat İlçe Tarım Müdürlüğü sorumlu değildir. Mehmet Baş'a ait Whatsapp olmadığı için tarafınıza gönderilmiştir" denildi.

Temel Baş, sürünün kendilerine bilgi verilmeden ahıra bırakıldığını söyleyerek, "Hayvanı koymuşlar oraya gitmişler. Kimse teslim etmedi. Dünden beri hayvan aç" diye konuştu. Temel Baş, hayvanların kendilerine yazıyla teslim edilmesini istediklerini anlattı.

" Bu hayvanlar öldükten sonra hesabını veremezsiniz"

Mahalle Muhtarı Hızır Aydın da "Kaymakam arıyor beni, diyor ki 'Senin amirin benim. Sana emrediyorum, hayvanları alacaksın. Almazsan soruşturma açacağım sana.' Emre itaatsizlikten soruşturma açıyor bana. Yazılı emir göndermiyor, sözlü söylüyor bana. Kaymakam beni üç-dört sefer aradı. Köylüler ve sürü sahibi malına sahip çıkmıyor, 'Teslim almam' diyor. Ben nasıl teslim alayım 250 keçiyi. Teslim almadım" iddiasında bulundu.

Sürü sahiplerine destek veren bazı Yeniköy Mahallesi sakinleri de hayvanların ahırda aç kaldıklarını söyleyerek, tepki gösterdi.

Kaymakamlık önünde tartışma

Sürü sahipleri ve Yeniköy mahallesi sakinleri, daha sonra Hayrat İlçe Kaymakamlığı'na giderek Kaymakam ile görüşmek istedi. Görevlilerce, Kaymakam'ın makamında olmadığının söylenmesi üzerine, mahalle sakinleri "Biz vatandaşız, sorumlu arıyoruz. 'Kaymakam yok' diyorlar. Devlet nerede? Devletimizi arıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Görevli polis memurlarınca, mahallelilere Kaymakamlık önünde açıklama yapmalarına izin verilmemesi üzerine tartışma yaşandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Trabzon Hayrat Hayvan Hakları Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?

Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title