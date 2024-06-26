Trabzon'da keçi sürüsü tartışması

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde, keçi sürüsünün meralık alanda "kaçak otlatılması" yüzünden sürünün sahibiyle ilçedeki kamu kurumları karşı karşıya geldi.

İddiaya göre, Trabzon'un Hayrat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Temel Baş, 23 Haziran'da 250 keçiden oluştuğunu söylediği sürüyü otlatmak için Dağönü Mahallesi'ndeki Cihali Yaylası'na gitti. Sürü otlarken jandarma ekipleri gelerek, "Kaymakamlığın yazısına göre yaylayı kullanım haklarının olmadığı"nı belirterek, sürünün götürülmesini istedi. Yaşanan tartışma üzerine Temel Baş, sürüyü bırakıp kaçtı. Jandarma ekipleri, sürüyü akşam saatlerinde mahalleye getirerek ahıra bıraktı.

Temel Baş'ın babası Mehmet Baş'a, Tarım ve Orman Müdürlüğünden gönderildiği belirtilen mesajda, "24 Haziran 2024'te saat 12.00 de Cihali Yaylası'nda tespit edilen 205 adet küçükbaş hayvan (keçi) 4342 sayılı Kanun'un 19. ve 22. maddesi gereğince jandarma eşliğinde Yeniköy Mahallesi'ndeki işletmenize eksiksiz olarak indirilmiş, tutanak altına alınıp ahırınızın kapısı kapatılmıştır. İlgili video ve fotograflar tarafinıza gönderilmiştir. Bundan sonraki süreçte keçilerinizle ilgili meydana gelecek olan herhangi bir olumsuz durumda sorumlu şahsınız olup Hayrat Kaymakamlığı, Hayrat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hayrat İlçe Tarım Müdürlüğü sorumlu değildir. Mehmet Baş'a ait Whatsapp olmadığı için tarafınıza gönderilmiştir" denildi.

Temel Baş, sürünün kendilerine bilgi verilmeden ahıra bırakıldığını söyleyerek, "Hayvanı koymuşlar oraya gitmişler. Kimse teslim etmedi. Dünden beri hayvan aç" diye konuştu. Temel Baş, hayvanların kendilerine yazıyla teslim edilmesini istediklerini anlattı.

" Bu hayvanlar öldükten sonra hesabını veremezsiniz"

Mahalle Muhtarı Hızır Aydın da "Kaymakam arıyor beni, diyor ki 'Senin amirin benim. Sana emrediyorum, hayvanları alacaksın. Almazsan soruşturma açacağım sana.' Emre itaatsizlikten soruşturma açıyor bana. Yazılı emir göndermiyor, sözlü söylüyor bana. Kaymakam beni üç-dört sefer aradı. Köylüler ve sürü sahibi malına sahip çıkmıyor, 'Teslim almam' diyor. Ben nasıl teslim alayım 250 keçiyi. Teslim almadım" iddiasında bulundu.

Sürü sahiplerine destek veren bazı Yeniköy Mahallesi sakinleri de hayvanların ahırda aç kaldıklarını söyleyerek, tepki gösterdi.

Kaymakamlık önünde tartışma

Sürü sahipleri ve Yeniköy mahallesi sakinleri, daha sonra Hayrat İlçe Kaymakamlığı'na giderek Kaymakam ile görüşmek istedi. Görevlilerce, Kaymakam'ın makamında olmadığının söylenmesi üzerine, mahalle sakinleri "Biz vatandaşız, sorumlu arıyoruz. 'Kaymakam yok' diyorlar. Devlet nerede? Devletimizi arıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Görevli polis memurlarınca, mahallelilere Kaymakamlık önünde açıklama yapmalarına izin verilmemesi üzerine tartışma yaşandı.