Tören: "Hem şehirde, hem kırsalda çalışmalarımız sürüyor"

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini, kış sezonuna hazırlandıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi'nin şehir merkezinde altyapı, üstyapı, sıcak asfalt ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kırsal mahallelerde mevcut yollarda reglaj, malzemeli bakım onarım, beton yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını da sürdürüyor. Yolları kış şartlarına karşı daha dirençli ve daha güvenli hale getirebilmek için istinat duvarı yapımı, menfez yapımı ve boru atma çalışmaları ile de önlemler alan ekipler, mahallelerde vatandaşların sosyal yaşamlarına da katkı veriyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde birçok noktada eş zamanlı çalışma yürüttüklerini belirterek, "Altınordu'muzu geleceğe taşımak için gecemizi gündüzümüze katarak hizmet aşkıyla durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Yatırımlarımız ve hizmetlerimiz ile şehrin her köşesine, hayatın her alanına dokunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de el birliği, akıl birliği ve gönül birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet ve eser belediyeciliği ile gönül belediyeciliğini birleştirdik. Her soruna dokunmaya, her kapıya koşmaya ve her sese kulak vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, hem merkezde, hem de kırsalda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU