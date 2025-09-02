Tokat'ta Dünya Barış Günü Etkinliği: Savaşlara Hayır!

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Tokat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Yeşil Irmak kenarında bir araya gelerek barışa olan bağlılıklarını ve savaş karşıtı duruşlarını bir kez daha dile getirdiler. Platform adına açıklamayı yapan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, 2'nci Dünya Savaşı'ndan günümüze uzanan savaşların yarattığı yıkımı ve bu yıkımın asıl bedelini ödeyen yoksul ve emekçi kesimleri vurguladı.

Platform üyeleri ellerinde "Orta doğu savaşla değil barışla gelecek Filistin'e özgürlük", "Demokrasi ve Barış istiyoruz" yazılı pankart taşıdılar, sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Savaşa hayır barış hemen şimdi", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attılar.

Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, konuşmasına "Çocuğun gördüğü düştür barış... Ananın gördüğü düştür barış... Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış..." dizeleriyle başlayarak, barışın temel bir insani ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Açıklamada, 1 Eylül 1939'da başlayan ve milyonlarca insanın yaşamına mal olan 2'nci Dünya Savaşı'nın üzerinden 86 yıl geçmesine rağmen, emperyalist güçlerin daha fazla kar elde etme adına silahlanmaya ve tekelleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Savaşların yaşandığı coğrafyalarda insanlık dışı manzaraların ortaya çıktığını belirten Özel, kadınların ve kız çocuklarının köle pazarlarında satıldığını, tecavüz ve işkencelerin yaygınlaştığını ifade etti. Ayrıca, savaştan en çok etkilenen emekçi ve yoksul halkların yerlerinden edilerek tarifsiz acılar yaşadığını, sığındıkları ülkelerde ise "yaşayan ölüler" haline geldiğini belirtti.

Basın açıklamasında, savaş suçlarının dahi dava konusu yapılmadığına vurgu yapılarak, Gazze'deki kıtlık ve toplu ölümlerin an meselesi olmasına rağmen bu durumun göz ardı edildiği belirtildi. Özel, savaşta dahi hedef olmaması gereken hastanelerin bombalanması, sağlıkçıların ve gazetecilerin öldürülmesi gibi olaylara uluslararası kamuoyunun sessiz kalmasının, vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu dile getirdi. Suriye'deki Alevi ve Dürzilere karşı işlenen savaş suçlarına karşı da benzer bir sessizliğin hakim olduğu, bu durumun katliamların kanıksanmasına ve duyarsızlaşmaya yol açtığı ifade edildi. Özel, bu kanlı rejimlere ve katliamlara dolaylı ya da dolaysız destek veren tüm güçlerin tarih önünde hesap vereceğini söyledi.

Açıklamada, Türkiye'de de silahlanmaya ayrılan bütçenin her yıl katlanarak arttığı ve ülkenin "alt emperyal yayılmacı heveslerle sonu belirsiz maceralara" sürüklendiği belirtildi. Ercan Özel, iktidarın meşruiyet krizini baskı ve antidemokratik uygulamalarla kapatmaya çalıştığını, bu politikaların bedelini ise halkın yüzde 99' unun ödediğini ifade etti.

Özel, savaşın sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda ekonomik bir sömürü aracı olduğunu vurgulayarak, "Savaştan nemalananlar ile emekçileri açlık ve yoksulluğa mahküm edenler aynı çıkar çevreleridir" dedi. Bu nedenle barış ve demokrasi talebinin, emek ve demokrasi güçleri için "ekmek ve su kadar temel bir ihtiyaç" haline geldiğini belirtti.

Açıklama, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) adına yapılan bir çağrıyla sona erdi. KESK'in sadece kamu emekçilerinin hakları için değil, aynı zamanda barış ve demokrasinin örgütlü sesi olmanın onurunu taşıdığı belirtildi. KESK olarak, II. Dünya Savaşı'nın mirası olan yıkımın tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ve emek-demokrasi güçleriyle birlikte hareket ederek sürece aktif müdahil olacaklarını ifade ettiler. Ercan Özel, adalet, eşitlik, özgürlük ve laikliğin kalıcı hale geldiği bir dünya ve ülke kuruluncaya kadar barış mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak basın açıklamasını tamamladı.