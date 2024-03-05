Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Deprem Tatbikatı: Minik Öğrencilere Deprem Bilinci Kazandırıldı

Güncelleme:

Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan deprem tatbikatları, Öğretmen Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu'nda büyük ilgi çekti. Minik öğrencilere deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım öğretildi.

Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan deprem tatbikatları, Öğretmen Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu'nda büyük ilgi çekti. Minik öğrencilere deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım öğretildi.

Tokat'ta Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda gerçekleştirilen deprem tatbikatları büyük ilgi gördü. İl genelinde 14: 45'de yapılan bu önemli etkinliklerden biri de Öğretmen Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu'nda yaşandı. Anaokulu öğretmenleri önderliğinde gerçekleştirilen tatbikatta minik öğrencilere deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım gösterildi. Tatbikat kapsamında öğrencilere deprem anı, tahliye ve toplanma alanlarının önemi anlatıldı. Özellikle büyük eğitimlerin erken yaşta başlaması nedeniyle anaokulundaki öğrencilerin deprem ve hayat üçgeni konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Öğretmen Vildan Alpat, konuyla ilgili şunları söyledi: "Herkesin bildiği üzere ülkemiz deprem ülkesi. Şehrimiz de aynı şekilde. Bu yüzden biz her alanda olduğu gibi bu alanda da çocuklarımızı en temelden bilinçli bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza deprem bilincini, deprem anında yapılan yanlışlıkları anlatmak üzere de böyle bir tatbikat yapmak istedik. Öğrencilerimize mutlaka sağlam ve sabitlenmiş olan dolapların, yatak yanlarının etrafına sarsıntı anında bulunup; çök, tutun, kapan pozisyonuyla bir yaşam üçgenini oluşturmalarından bahsettik. Bunu öğrencilerimize yapılışının nasıl olduğunu göstererek onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık."

Bu tatbikatlar sayesinde öğrencilerin deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmeleri ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Haftası Tokat Güvenlik Eğitim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title