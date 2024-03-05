Tokat'ta Deprem Tatbikatı: Minik Öğrencilere Deprem Bilinci Kazandırıldı

Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan deprem tatbikatları, Öğretmen Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu'nda büyük ilgi çekti. Minik öğrencilere deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım öğretildi.

Tokat'ta Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda gerçekleştirilen deprem tatbikatları büyük ilgi gördü. İl genelinde 14: 45'de yapılan bu önemli etkinliklerden biri de Öğretmen Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu'nda yaşandı. Anaokulu öğretmenleri önderliğinde gerçekleştirilen tatbikatta minik öğrencilere deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım gösterildi. Tatbikat kapsamında öğrencilere deprem anı, tahliye ve toplanma alanlarının önemi anlatıldı. Özellikle büyük eğitimlerin erken yaşta başlaması nedeniyle anaokulundaki öğrencilerin deprem ve hayat üçgeni konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Öğretmen Vildan Alpat, konuyla ilgili şunları söyledi: "Herkesin bildiği üzere ülkemiz deprem ülkesi. Şehrimiz de aynı şekilde. Bu yüzden biz her alanda olduğu gibi bu alanda da çocuklarımızı en temelden bilinçli bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza deprem bilincini, deprem anında yapılan yanlışlıkları anlatmak üzere de böyle bir tatbikat yapmak istedik. Öğrencilerimize mutlaka sağlam ve sabitlenmiş olan dolapların, yatak yanlarının etrafına sarsıntı anında bulunup; çök, tutun, kapan pozisyonuyla bir yaşam üçgenini oluşturmalarından bahsettik. Bunu öğrencilerimize yapılışının nasıl olduğunu göstererek onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık."

Bu tatbikatlar sayesinde öğrencilerin deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmeleri ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. - TOKAT