TKG, Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarını Andı: "Tam Bağımsız Türkiye'yi Kuracağız"

(İZMİR) - Türkiye Komünist Gençliği (TKG), 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 53. ölüm yıl dönümünde İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Denizlerin mücadelesi sürüyor ve mutlaka zafere ulaşacak" denilirken "Tam Bağımsız Türkiye'yi kuracak ve yaşatacağız" sözü verildi.

Türkiye Komünist Gençliği, 6 Mayıs'ta düzenlediği açıklamada, anti-emperyalist mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Açıklamada, "Bu memleket bizim, diz çökmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamayı TKG adına Nevin Bulut okudu. Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 6 Mayıs. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bundan 53 sene önce aramızdan koparıldı. Hayatlarının baharında, o hayatı vakfettikleri ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme gittiler. Karşılarında titreyen, sarsılan sermaye diktatörlüğü yalnız onları değil, onların şahsında memleketin kurtuluşu için, bağımsızlık ve sosyalizm için mücadele eden yurtsever gençliği hedef almıştı. Amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Onlar bizimle yaşamaya devam ediyor. Evet, korkuyordu patronlar ve onların temsilcileri. İşgalci 6. Filo'yu Dolmabahçe'de denize dökenlerden, emekçilerin Türkiye'si için mücadele edenlerden, devrim fikrinden korkuyorlardı. Emperyalist ağababalarına yaranmak için saldırılarını şiddetlendiriyorlardı. Ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekmenin bedelini ödemekten korktular. Çareyi üç fidanı idam sehpasına yollamakta buldular. Denizler ise korkmadan gittiler o sehpaya. Yaptıklarından pişman değil, mücadelelerinin yaşayacağından emindiler. Bizler, mücadeleyi sürdürmek ve verdiğimiz sözü tutacağımızı göstermek için buradayız bugün.

"Onlar bu mücadeleye hayat verdi. Biz de sonsuza dek yaşatacak, başarıya ulaştıracağız"

Bugün de zayıflar, yönetemiyorlar bu ülkeyi. Yönetemedikçe saldırganlaşıyorlar. "Yeni Türkiye bu, alışacaksınız, diz çökeceksiniz," diyorlar. "Karanlığa boyun eğeceksiniz," diyorlar. ve biliyoruz ki bugün de korkmaya devam ediyorlar. Geleceği için ayağa kalkan öğrencilerden, sefalet koşullarına mahküm ettikleri emekçilerden korkuyorlar. Denizlerin mücadelesinin aramızda, her ayağa kalktığımızda yeniden canlanmasından, bugün de sürüyor oluşundan korkuyorlar. Dünyanın her yerinde onlarca masum insanın katliamından sorumlu, uluslararası sermayenin güdümünde halkları boyunduruk altında tutan NATO; ülkemizde barınmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında ve belki en çok da bölgemizde, Suriye'de, Filistin'de kanlı emellerini ortaya koyan emperyalistlerin; NATO'suyla, AB'siyle, çeşit çeşit kurumları varsa, karşılarında da anlı şanlı anti-emperyalist mücadele birikimi var. Denizlerimiz var. Her zaman var olacaklar. Denizlerin mücadelesi, her yerde üreyen tarikat örgütlenmelerine karşı olmaktır. Sömürünün her türlüsüne, eğitimsizliklere, yoksulluğa karşı olmaktır. Kampüslerimizi ve ülkemizi parsel parsel satmaya çalışan piyasacı zihniyete karşı olmaktır. Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in mücadelesi; memleketi yobazlara, patronlara, onların dayandığı NATO'ya bırakmamanın mücadelesidir. Onlar bu mücadeleye hayat verdi. Biz de sonsuza dek yaşatacak, başarıya ulaştıracağız.

"Tam Bağımsız Türkiye'yi kuracak ve yaşatacağız"

Mücadeleyi devralmış komünist gençler olarak söz veriyoruz! Ülkemizde NATO'ya, sermayeye ve gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Her yurttaşın özgürce, insanca yaşayacağı Tam Bağımsız Türkiye'yi kuracak ve yaşatacağız. Emperyalizmin bu ülkedeki iş birlikçilerinin, kökü dışarıda olanların kökünü kazıyacağız. Utanmadan bu ülkenin mücadele eden emekçilerinin, öğrencilerinin kökünün dışarıda olduğunu söylüyorlar. Kökü dışarıda olan bu ülkenin gençleri, emekçileri değildir. Kökü dışarıda olan; emperyalizmin sadık iş birlikçileridir. Bütün bölgemizin İsrail'in çıkarlarına uygun şekilde yeniden dizayn edilmesinde suç ortağı olan AKP'dir. Çıkarları uğruna ülkeyi felakete sürükleyen, yurdumuzun kaynaklarını sömüren holdinglerdir. 6. Filo'ya secde edenlerin ardılları, tarikatlardır kökü dışarıda olan. Bu memleket bizim. Bu memleketi seviyor ve bunun için onu değiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yurdumuz için yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz, diz çökmüyoruz. Memleketin tepesine çökmüş, Yeni-Osmanlı heveslisi zorbalara bir çift sözümüz var: Hiçbir şahsi çıkar gözetmeden, halkımızın bağımsızlığı ve mutluluğu için savaşan devrimcilerin yolunda yürümeye devam edeceğiz. Korkmakta, çekinmekte haklısınız. Saltanatınız son bulacak. Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in düşlerindeki ülkeyi; eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız."