TİGAD'dan Kırşehir'e medya çıkarması

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştaylarının 12'ncisini Kırşehir'de gerçekleştirdi. 7-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, Türkiye'nin dört bir yanından gazetecileri aynı çatı altında buluşturdu. Mesleki eğitimlerin, sektör değerlendirmelerinin, kültürel tanıtım faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerin yer aldığı organizasyon, hem medya sektörü hem de Kırşehir'in tanıtımı açısından önemli bir buluşma oldu. Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ve çok sayıda kurumun destekleriyle gerçekleştirilen programa yaklaşık 160 gazeteci katıldı. Televizyon, gazete, internet haberciliği ve medya sektörünün farklı alanlarında görev yapan gazeteciler, beş gün boyunca Kırşehir'de ağırlandı. Programın konaklama merkezi olan Big Termal Spa Otel de termal havuzları, spa merkezi, sauna, tuz odası, çamur banyosu ve sağlık turizmi imkanlarıyla katılımcılara Kırşehir'in termal turizm potansiyelini tanıttı.

160 GAZETECİ KIRŞEHİR'DE BULUŞTU

TİGAD tarafından düzenlenen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, 81 ilden ve ulusal medyadan gelen gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 160 gazetecinin yer aldığı organizasyonda, medya sektörünün bugünü ve geleceği farklı başlıklarla ele alındı. Program boyunca dijital gazetecilik, yerel medya, etik yayıncılık, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele ve saha haberciliği gibi birçok konu tartışıldı. Beş gün süren organizasyon, gazeteciler arasında mesleki dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen basın mensupları hem mesleki oturumlarda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu hem de Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. TİGAD'ın bugüne kadar düzenlediği en kapsamlı organizasyonlardan biri olarak değerlendirilen program, Kırşehir'in ulusal ölçekte tanıtımına da önemli destek sundu.

ÇALIŞTAY AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Dijital Medya Çalıştayı, 8 Haziran'da Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda geniş protokol katılımıyla başladı. Açılış konuşmalarını TİGAD Kırşehir Temsilcisi Fahrettin Toker, TİGAD İç Anadolu Bölge Sorumlusu Üstün Tuncer, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek gerçekleştirdi. Konuşmalarda Kırşehir'in tarihi ve kültürel kimliği, dijital medyanın dönüşümü, yerel basının sorunları ve gazetecilik mesleğinin geleceği öne çıktı. TİGAD Kırşehir Temsilcisi Fahrettin Toker, Kırşehir'in ahilik kültürüyle yoğrulmuş köklü geçmişine dikkat çekerken, TİGAD İç Anadolu Bölge Sorumlusu Üstün Tuncer çalıştayların gazetecilerin mesleki gelişimi açısından taşıdığı önemi vurguladı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise yerel medyanın ekonomik sıkıntılarına değinerek, basının ayakta kalabilmesi için verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.