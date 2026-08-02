Haberler

Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı

Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreninde AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok’un nikah şahitliğini yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sahneye “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı” ifadesiyle çağrılması dikkatleri çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İZSİZ İLE BİRLİKTE ŞAHİTLİK YAPTI

Avcılar'da düzenlenen törende Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi.

Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, “Önce damadın ayağına bas” uyarısı yaptı.

"Ezan arası" verildiği ifade edilen nikahtan sonra Kılıçdaroğlu yerleşkeden ayrıldı.

SAHNEYE ÇAĞRILMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sahneye “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı” ifadesiyle çağrılması dikkatleri çekti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı

Hala görevdeydi! Gülistan Doku soruşturmasında kritik tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı hücreden servet çıktı

Firar karanlık sığınakta son buldu: Hücreden servet çıktı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu

Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu

Bir babanın evladını kurtarma çabası faciayla bitti
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Bu görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer