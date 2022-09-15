Tez-Koop-İş Sendikası'ndan Omü Rektörlüğü Önünde Tabutlu Protesto

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin iki yıllık sözleşmeleri için OMÜ ve OMKAN işverenleriyle masaya oturdu. Kendilerine yüzde 5 gibi komik zam oranı teklif edildiğini belirten işçiler, OMÜ Rektörlüğü önünde tabutla eylem yaptı.

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi'nin örgütlü olduğu OMÜ ve OMKAN iş yerlerinde çalışan işçiler adına 1 Temmuz'dan bu yana yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Sendika üyeleri, bugün rektörlük toplanarak işverenin yüzde 5'lik zam teklifini protesto etti.

"BU ÜCRETLERLE NASIL GEÇİNECEĞİZ"

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi Başkanı Tarık Sayın, şunları söyledi:

"Bu tabutun üzerinde, ölüm nedeni ve ölüm tarihi yazıyor. Aslında tabutun üzerinde çeyrek ekmek vardı ama arkadaşlar o çeyrek ekmeği kaldırdılar. Buradaki çeyrek ekmeğin anlamı da şuydu arkadaşlar. TÜHİS'in bize önermiş olduğu rakam, günlük bir çeyrek ekmek, yani bu da demek oluyor bizden ölümümüzü bekleyenler var. O yüzden biz de bunu hem basınımıza hem de üniversite yönetimine anlatabilmek için bugün böyle bir eylem gerçekleştirdik. Bugün, bu eylemin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu hafta içi üniversitede bir çalışma yapıldı. Bu çalışma, provakatif bir çalışmaydı. Genel sekreterlik tarafından yapıldı bu çalışma. Biz yola çıkarken davet ettiğimiz partiler vardı. Bunlar AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'dir. Burada 2-3 eylemdir CHP'yi aramızda görüyoruz. Bugün bizim bu emek mücadelemizde yanımızda oldukları için CHP il yönetimine, CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'na, her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. Evet, biz isterdik ki bugün bütün partiler burada olsun. Çünkü ülkede bir yandan TÜİK'in açıklamış olduğu veriler yüzde 81'lere dayanmışken işçilere dayatılan yüzde 5'in neyi ifade ettiğini siyasilerimizden de duymak isterdik. Çünkü bu yüzde 5 rakamı, devleti yani ülkeyi yönetenler tarafından önümüze sunulmuştur. O yüzden bu işi çözecek olan da yine siyasilerimizdir. Burada yüzde 5'i önümüze koyarken gerçekten hiç utanmadılar. Utanacaklarını da zannetmiyorum arkadaşlar, çünkü onların görevleri bizim elimizdekini almaktır. Bugün Çalışma Bakanı'mız Vedat Bilgin bir yasa çıkardı, 6356 sayılı Yasa'ya iki madde ekledi. Dedi ki 'Kamu çerçevenin dünkü hali 2 bin 294 liradır, şu anda günlük yevmiyemiz 240 liradır'. Bize önerilen rakam 250 liradır. Yani 10 lira bir rakamı biz öneriyor. Bunun yüzde 7'sini zaten vergiye girdiğimiz için devlet aldığında bizim elimize bir çeyrek ekmek düşüyor. Yani burada siyasi iktidar, ülkeyi yönetenlerin, bir kez daha şapkayı önlerine koyup işçilerin durumunu değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu ücretler, bizim için ölüm ücretleridir. OMKAN işçileri, düne kadar 5 bin 200 lira ücret alıyorlardı. Bugün 6 bin rakamına ulaştık. Asgari ücret 5 bin 500 lira, OMKAN işçileri 6 bin-6 bin beş yüz lira para alıyorlar. Bu ücretlerle nasıl geçineceğiz? Bunun tarifi varsa ülkeyi yönetenler bunu da bize, elimize verirlerse çok seviniriz. Artık geçinemiyoruz."

"YÜZDE 5 ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Tez-Koop-İş Samsun Şubesi İdari Sekreteri Buket Özden ise şunları söyledi:

"Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile getirmek için eylemlere başlamıştır. Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönem işveren sendikası TÜHİS'e üye olan üniversitede, sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilmemiş. TÜHİS kendi teklifini dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine yüzde 5 ücret zammı teklif edilmiştir. Hayat pahalılığının giderek arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; elektrik, doğal gaz, gıda, yakıt gibi yaşamsal önemdeki temel tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün yeni zamlar eklendiği, çalışanların giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemde işveren sendikasının yüzde 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

"OMKAN SEFALET ÜCRETİ TEKLİF EDİYOR"

Diğer yandan OMKAN'da da benzer bir süreç yaşanmaktadır. OMKAN'da uzun yıllardır büyük bir özveriyle çalışan işçilere de OMKAN tarafından sefalet zammı teklif edilmiştir. Asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen zam oranları ne akla ne de vicdana sığmaktadır. Tüm bunlara rağmen sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, bir an önce sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, işçilerin hak ettikleri ücreti alabilmesi için gerekli adımları atmıştır. Aynı zamanda TÜHİS tarafından mevcut sözleşmemizde işçi lehine yer alan hükümler dahi geriye götürülmek istenmiştir. Çalışma saatleri toplu iş sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu çalışma saatlerinin uygulandığı üniversitede çalışma saatlerinde ikilik yaratılmak istenmektedir. Aynı iş yerinde aynı işi yapan işçilerin bir kısmı haftada 40 saat çalışırken diğer işçiler haftada 6 gün, 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Aynı iş yerinde çalışan işçiler arasında bu tür bir eşitsizlik, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır, eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Toplu iş sözleşmemizde yer alan hükümler, yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış haklardır. Sendikamız tarafından kazanılmış haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

"AYRIMCILIK SOSYAL HAYAT İLKESİNE AYKIRIDIR"

Diğer yandan kamu idarelerinde çalışan 700 binden fazla işçi için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda en düşük ücretleri ve ücrete bağlı hakları belirleyen 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün uygulandığı kamu iş yerlerinde benzer işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin çok altında ücret teklif edilmesi, Anayasa'nın özenle koruduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de sosyal adalet ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesine uygun olarak kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında çalışan işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmalıdır. Yıllarca verilen mücadeleler sonucu toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden bir an önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır."