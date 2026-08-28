Nazımiye'de terörün izleri silindi: Festivaller ve inanç turizmiyle yeniden hayat buldu

28 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışmanın yaşandığı Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, aradan geçen yıllarda terörle mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi, Terörsüz Türkiye süreciyle bugün festivallerin düzenlendiği, inanç turizminin geliştiği ve vatandaşların huzur içinde yaşadığı bir ilçe haline geldi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, 28 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı bir grubun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıyla sarsıldı. Polislerin saldırıya anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirilirken, 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerden biri, helikopterle sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Saldırının ardından ilçede sivil kayıpların yaşanmaması amacıyla kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Terör saldırılarının ve güvenlik endişesinin gölgesinde kalan ilçede vatandaşlar uzun süre günlük yaşamlarını kısıtlamalar içerisinde sürdürmek zorunda kaldı.

Aradan geçen yıllarda terörle mücadelede yürütülen kararlı çalışmalarla birlikte Nazımiye'de güvenlik ortamı yeniden tesis edildi. Özellikle son dönemde Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte kentte terörün izleri büyük ölçüde silinirken, ilçede sosyal ve ekonomik hayat da yeniden canlandı. Bir dönem vatandaşların kapılarını dahi açmakta zorlandığı Nazımiye, bugün düzenlenen festivaller, kültürel etkinlikler ve gelişen inanç turizmiyle anılıyor. İlçenin önemli inanç merkezlerinden Düzgün Baba Ziyaretgahı da bölgeye gelen ziyaretçiler için önemli bir merkez olurken, vatandaşlar geçmişte yaşanan günlerin aksine bugün ilçede huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyor.

"Herkes gitti, kalanlar da burada kapılarını bile açmıyordu. O kadar zor günler yaşadılar"

Nazımiye'de terör dönemine yakından tanıklık eden ve ilçenin geçirdiği değişime şahit olan Saadet Gürbüz, o yıllarda vatandaşların yaşadığı zorlukları anlatarak ilçenin bugün geldiği noktaya dikkat çekti. Gürbüz, "Çok zor şartlarda yaşadılar. Kimse kalmadı, burada binde biri kalmadı. Herkes gitti, kalanlar da burada kapılarını bile açmıyordu. O kadar zor günler yaşadılar. Ama Allah'a şükür şimdi çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bilmiyorum artık insanların elinde, ne diyelim. Ama bizim ilçeyi mahvettiler, ilçe kalmadı. Allah her şeyin hayırlısını bizim gençlere nasip etsin. Eskiden daha iyidir şimdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı