Tepebaşı Belediyesi ve Eko-Okullar Hazırladıkları Videolar ile İklim Değişikliğine Dikkat Çekti - Haberler

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar bünyesindeki okullar, hazırladıkları video klipler ile iklim değişikliğine dikkat çekti. Dereceye giren okullara ödülleri takdim edilirken Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Yarışmanın kaybedeni olduğunu düşünmüyorum. Bütün çocuklarımız başarılı, her biri kazandı" dedi.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Konu başlıkları İklim ve Enerji Tasarrufu, İklim ve Su, İklim ve Orman, İklim ve Biyoçeşitlilik, İklim ve Geri Dönüşüm olan video yarışması tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 okul dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Birincilik ödülleri Özel Yeni Yol İlkokulu ve Nermin Özdemir Anaokulu, ikincilik ödülleri Adalet İlkokulu ve Özel Atayurt İlkokulu, üçüncülük ödülleri Özel Çocuk Şehir'i Anaokulu ve Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, dördüncülük ödülleri ise Adnan Menderes Anaokulu ve İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na takdim edildi.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUNU YAŞANTIMIZIN BÜYÜK BİR ALANINDA, ZAMAN ZAMAN DİREKT ETKİLERİNİ YAŞADIĞIMIZ İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİK"

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, Eko-Okullardan öğretmen ve öğrenciler katıldı. Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem konuşmasında, "Bu çalışmaya destek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve okul idarecilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Eskişehir'de yine farklı bir etkinliğe imza atmış olduk. Hepimizin ortak sorunu yaşantımızın büyük bir alanında, zaman zaman direkt etkilerini yaşadığımız iklim krizine dikkat çektik. Okullarımız birbirinden güzel çalışmalar yaptılar. Tepebaşı Belediyesi İklim Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü iş birliğinde bu çalışmayı yapmaktan çok mutluyuz. Başkanımız Ahmet Ataç'a da verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BURADA ÖDÜLLENDİRME KONUSU OLSA DA BEN YARIŞMANIN KAYBEDENİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Başkan Ataç ise yarışmanın kaybedeni olmadığını vurgulayarak, "Eko-Okullar artık öyle bir durumdaki dünyanın sorunu olan iklimsel krizleri anlatabilen filmler yapacak bir kabiliyete ulaştı. Ben hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Türkiye'de pek olan bir şey değil, iyi ki yıllardır Eko-Okullar iş birliğini sürdürüyoruz. Burada ödüllendirme konusu olsa da ben yarışmanın kaybedeni olduğunu düşünmüyorum. Bütün çocuklarımız başarılı, her biri kazandı. Hepinizi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Eko-Okullar öğrencileri Orman şiirini okudu. Daha sonra 15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren video klipler izlendi. Ardından dereceye giren okullara ödülleri ve katılım belgeleri takdim edildi. Okulların hazırladığı video klipler, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalından izlenebiliyor. "İklim Değişikliği" konulu video klip yarışmasına 15 Eko- Okul (Adalet İlkokulu, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Adnan Menderes Anaokulu, Ahmet Sezer Ortaokulu, Özel Atayurt İlkokulu, Özel Atayurt Ortaokulu, İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu, Kılıçarslan İlkokulu, Lamia Dayanç Anaokulu, Milli Zafer İlkokulu, Nermin Özdemir Anaokulu, Özel Çocuk Şehir'i Anaokulu, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, Özel Şehir Koleji İlkokulu, Özel Yeni Yol İlkokulu) video klip hazırlayarak katıldı.