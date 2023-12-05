Tepebaşı Belediyesi Engelliler Günü Etkinliği Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, engelli bireyler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programa, engelli bireyler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Tepebaşı Davet Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimliler Şube Müdürü Selim Öztop, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, Eskişehir Görmeyenleri ve Göz Sağlığını Koruma Derneği (ESGÖRDER) Başkanı Mutlu Yıldız, Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Çiğdem Çalışır, Bedensel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Önce, Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Dernek Başkanı Gülcan Soylu, Damla Özgereksinimliler Kültür-Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Emel Kapanoğlu, Görsem Görme Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, meclis üyeleri, engelli derneklerinin temsilcileri, belediye bünyesindeki özel bireyler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, "Biz Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Birlikte Türkiye'de ilkler olan projelere birlikte imza attık. Sosyal Yaşam Merkezimiz, Gökkuşağı Kafelerimiz, montaj atölyelerimiz bunlar Türkiye'de eşi benzeri olmayan, Türkiye'de konuşulan projelerimiz. Montaj atölyelerimizde bugüne kadar yaklaşık 17 milyon 500 bin demonte parçanın montajını yaparak üretime katkıda bulundular. Bu bana göre rekor bir rakam. Aynı zamanda bugüne kadar 148 öğrencimizi de istihdama dahil ettik. Hem sosyalleştiler hem de aile bütçelerine katkıda bulundular. Ben böyle bir akşamı da sizlerle paylaştığım için çok muyluyum" dedi.

Etkinliğe katılan engelli dernekleri temsilcileri de engellilere verilen hizmetlerden, desteklerden ve düzenlenen etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür etti. Etkinlik sonunda ise özel bireyler ve aileleri sanatçılar Yağmur Argın ve Ceren Büyükdoğan'ın seslendirdiği parçalara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.