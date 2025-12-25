ER-VAK'tan MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın Teknofest önerisine destek

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın, 2026 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine TBMM'de yaptığı konuşmasında Teknofest 2027'nin Erzurum'da yapılması önerisinin çok yerinde bir teklif olduğuna dikkat çekerek kendisine teşekkür etti.

Güzel, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in 2026 yılında Şanlıurfa'da yapılacağını hatırlatarak 2027 yılında Erzurum'da yapılmasının son derece isabetli bir tercih olacağını belirtip, Erzurum'un bu festivale her yönüyle hazır olduğunu söyledi.

Güzel, "Türkiye'nin en büyük Uzay Bilimleri araştırma alt yapısının ve Türkiye'nin en büyük teleskopunun Erzurum'da bulunması, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Astronomi, Uzay Bilimleri, Havacılık, Mühendislik ve Fen Bilimleriyle ilgili bölümlerinin varlığı, Teknofestlerde ilk üç dereceyi alan öğrenci takımlarının Erzurum'dan çıkması, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın Erzurum'da yapılması gibi faktörlerden dolayı 2027 TEKNOFEST için Erzurum biçilmiş kaftandır" dedi ve tüm Erzurumların bu konuyu sahiplenmelerini istedi. - ERZURUM