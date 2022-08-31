Tekirdağ yerel haberleri: Çerkezköy 'Kültür ve Sanat Festivali'nde 100. Yıl Coşkusu

Tekirdağ yerel haberine göre Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve üç gün süren “Kültür ve Sanat Festivali” sona erdi. Festivalin son günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sahne alan sanatçı Sertab Erener söylediği şarkılar ile zafer coşkusuna ortak oldu.

Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve üç gün süren "Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi. Festivalin son günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alan sanatçı Sertab Erener söylediği şarkılar ile zafer coşkusuna ortak oldu.

Belediye'nin 26 ile 30 Ağustos günleri arasında düzenlediği '4. Kültür ve Sanat Festivali'nde; Bisiklet Şenliği, Uçurtma Şenliği, Toplu Sünnet Şöleni, Zumba etkinliği ve Streetball Turnuvası gibi aktivitelerin yanı sıra 29 Ağustos Pazartesi günü Yüzyüzeyken Konuşuruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Sertab Erener sahne aldı.

Çerkezköy halkı, saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak ellerinde meşaleler ve bayraklarla Kent Park'a kadar marşlar söyleyerek yürüdü. Büyük Zafer Yürüyüşü'ne katılan kortejin Kentpark'ta yerini almasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez, İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin ve Belediye Meclis üyeleri ile yurttaşlar katıldı.

30 Ağustos ile ilgili kutlama filminin gösterilmesinin ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Vahap Akay sözlerine, "Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık bu akşam. Kadın, erkek, genç, yaşlı. Hep beraber açtık ay yıldızlı bayrakları, verdik ateşe meşaleleri. 100 yıl evvel bu akşam yan yana Kuvayı Milliye ateşini yakan atalarımız gibi" diyerek başladı. Akay, konuşmasına şöyle devam etti:

"ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK KADERİMİZDİR"

"Yan yana geldik bu meydana, kol kola girdik, omuz omuza verdik. Aynı yollardan aynı meydandan yürüdük de geldik. 100 yıl evvel yan yana çarpıştık. Yan yana öldük aynı meydanlarda. Kol kola yürüdük bu akşam. 100 yıl evvel kol kola can verdik biz bu topraklarda. Bin yıldır bizim bu topraklar. Beraber büyüyen, beraber üreten, bu toprakların çocuklarıyız biz. Memleketin yedi coğrafyasında doğduk biz. Ayrı renklerden, ayrı şehirlerden harmanlanmış bu toprakların çocuklarıyız biz.

100 yıl evvel siperlere bizim analarımız cephane taşıdı. Aynı cephede beraber savaştık biz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı omuz omuza kazandık biz. Biz yaktık bağımsızlık ateşini. Ayrısı gayrısı olmayan, yan yana yürüyen, savaşan bu toprakların çocuklarıyız biz. 100 yıllık bu büyük zaferi birlikte kazanan Büyük Türk Milleti'nin evlatlarıyız biz. Bizler; bu toprakların çocukları, kazandıklarımıza sıkı sıkı sarılacağız, asla bırakmayacağız. Devraldığımız manevi mirasa sahip çıkacağız. Özgürlük ve bağımsızlık karakterimizdir. Asla taviz vermeyeceğiz. Bize miras kalan bu şanlı tarihe asla toz kondurmayacağız. Bu mirası içine sindiremeyen, el uzatmaya çalışan ahmaklar; biz buradayız, bu mirasın sonsuza dek bekçisiyiz.

Bizler, kaderini kendi çizen, bu toprakların çocuklarıyız biz. Ne çileler çekildi bu vatan için. Ne evlatlar canlarını ne analar yüreklerini yaktı bu topraklar için. Ay yıldızlı bir miras bu, 100 yıl evvel devraldık. Biz bu mirası Yunan'a ilk kurşunu atan direnişin sembolü Hasan Tahsin'den devraldık. Çiğiltepe için canına kıyan Albay Reşat'tan devraldık. Biz bu mirası bu vatanın her karış toprağı için gökleri koruyan kahramanlardan, Hür Kuş Vecihi'den devraldık.

"BİZ BU MİRASI EMPERYALİZMİ VE YAMAKLARINI DİZE GETİREREK DEVRALDIK"

Biz bu mirası süvari birliği ile dört nala zafere koşan kahramanlardan, Süvari Birliği Komutanı Fahrettin Altay'dan devraldık. Biz bu mirası siperden sipere ölüme koşan, son nefesine kadar ay yıldızlı bayrağı bırakmayan kahraman Mehmetçik'ten devraldık. Biz bu mirası dünyanın en meşru, en haklı, en ahlaklı, en kutsal savaşında emperyalizmi ve yamaklarını dize getirerek devraldık. İşte bu yüzden korkmuyoruz bu akşam. 100 yıl evvelki gibi kararlıyız, 100 yıl evvelki gibi cesuruz bu akşam.

İşte bu yüzden bu mirasa dil uzatan ahmakların dimdik karşısındayız bu akşam. Bizler bu vatanın aydınlık gençleri, bu bayrağın yılmaz taşıyıcıları, bu kahramanların torunları. Tarih bilmeyene tarih, haddini bilmeyene haddini bildireceğiz bu akşam. Bizler, bu toprakların çocukları, Biliyoruz her şeyin bir sebebi var. Şanlı tarihimizin altın sayfalarının bir sebebi var. Aydınlık yarınlara olan inancımızın bir sebebi var.

"O BAKIŞIN İZİNDE BİN YIL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İşte o bakış bunların sebebi. Bir bakış değiştirdi her şeyi. Bir bakış tarihi, bir bakış geleceği değiştirdi. Bir bakış istikbale inanan, karanlığı aydınlatan o bakış. Her şeye rağmen zafere inanan, yedi düvele meydan okuyan o bakış. İşte bizim sebebimiz. Biz, o bakışın peşinde, o bakışın izinde bin yıl yürümeye devam edeceğiz.

Bizler, Anadolu'nun dört bir yanından gelerek 100 yıl evvel bizi bağımsızlık özlemiyle buluşturan, bu toprakları zincirlerinden kurtaran, gözleri çakmak çakmak ateş saçan, 100 yıl evvel yolumuzu 1000 yıl aydınlatan, simsiyah bulutları masmavi gökyüzü ile buluşturan, büyük zaferin başkahramanı, sevdamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze hasretle, minnetle şükranla, Zafer Bayramımız kutlu olsun."